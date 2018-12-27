Четверг, 27 декабря 2018

Владимир Путин 27 декабря подписал пакет законов о частичной декриминализации “экстремистской” 282-й статьи УК. Первый документ пакета появился на официальном портале правовой информации поздно вечером в четверг, второй – в ночь на пятницу.

Пакет был внесен в Госдуму самим Путиным 3 октября. В прошлую среду, 19 декабря, нижняя палата приняла его в окончательном чтении, а 21-го числа законы были одобрены Совфедом.

В часть 1 статьи 282 УК вносится поправка, которая предусматривает, что за действия, описываемые в диспозиции этой нормы, лицо привлекается к уголовной ответственности, лишь если эти действия в течение года вменяются ему уже повторно.

За действия же, совершаемые в течение года впервые, устанавливается административная ответственность. Для этого в КоАП вводится статья 20.3.1, озаглавленная так же, как и 282-я статья УК, – “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”. Для граждан она предусматривает от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц – штрафы от 250 до 500 тысяч рублей.

Адвокаты ряда политзеков уже заявляли, что ожидают подписания Путиным закона, чтобы обратиться в суды с ходатайствами об исключении из приговора своим клиентам обвинения по части 1 статьи 282 УК и соответственном сокращении сроков. В частности, о таком намерении публично сообщали Ирина Хрунова, представляющая интересы Даниса Сафаргали, и Алексей Матасов, который защищает Романа Губайдуллина.

Смягчение 282-й статьи УК обсуждалось с лета. 13 сентября комитет Госдумы по безопасности отклонил более либеральный законопроект, представленный депутатами Сергеем Шаргуновым и Алексеем Журавлевым. Он предусматривал полное исключение части 1 статьи с переносом соответствующего состава в КоАП.