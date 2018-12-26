Среда, 26 декабря 2018

Контракт с работающим в аннексированном Крыму мясокомбинатом “Дружба народов” как с единственным поставщиком продуктов для Росгвардии продлен на 2019-2020 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой в том числе на пресс-службу правительства.

Контракт, заключенный в конце прошлого года, действовал до конца нынешнего. Распоряжение правительства о его продлении было подписано 19 декабря.

Пресс-секретарь Росгвардии Валерий Грибакин заверил РБК: “Нас это сотрудничество удовлетворяет”. Он также заявил, что спецслужба “принимает все необходимые меры, чтобы пресечь поставки продуктов по заведомо заниженным ценам”. “Вся продукция, закупочная цена которой ниже себестоимости сырья, соответствующего ГОСТу, – это заведомый фальсификат”, – пояснил силовик.

10 декабря издание передавало, что Федеральная антимонопольная служба проверяет “Дружбу народов” на нарушение антимонопольного законодательства. Как утверждалось, дело было открыто в ноябре по обращению ФСБ, заявившей, что “Дружба народов” и его подрядчики “незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника”.

Сообщалось также, что Главная военная прокуратура также ведет проверку возможного завышения цен при поставке продуктов и что эта проверка продлится по меньшей мере до конца года.

В качестве примера рассказывалось о ситуации с закупкой сосисок и сарделек. По информации РБК, в 2017 – начале 2018 года их приобретали у мясокомбината “Гатчинский”. Килограмм сосисок стоил 215,9 рубля, сарделек – 197,73 рубля. Между тем “Дружба народов”, говорилось в статье, начало поставлять ведомству те же сосиски и сардельки с “Гатчинского” при посредничестве мясокомбината “Мелеузовский”. “Мелеузовский” продавал крымскому комбинату сосиски по 260 рублей за килограмм, сардельки – по 270 рублей, а “Дружба народов” поставляла Росгвардии оба вида товаров уже по 350 рублей.

Как отмечалось в публикации, в ФСБ заявляли, что только при закупке сосисок и сарделек цена контракта была завышена на 3,4 миллиона рублей.

Еще раньше, в конце августа, схожие данные были опубликованы в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Сообщалось, что за год закупочная стоимость продуктов для Росгвардии выросла в два-три раза, превысив цены на те же товары в рознице, а качество снизилось. Также доказывалось, что Борис Кантемиров, ставший владельцем “Дружбы народов”, когда комбинат после аннексии Крыма отобрали у украинского олигарха Юрия Косюка, связан с директором Росгвардии Виктором Золотовым и премьер-министром Дмитрием Медведевым. ФБК предполагал, что конечными бенефициарами аферы могут быть сам Медведев или лица из его ближайшего окружения.

13 декабря Росгвардия опубликовала открытое письмо соруководителю объединенной редакции РБК Игорю Тросникову, в котором назвала сведения в публикации газеты ложными. При этом на целый ряд вопросов, заданных авторами при подготовке статьи, спецслужба отвечать отказалась, сославшись на то, что “ряд материалов по данной теме имеет гриф “ДСП” (“для служебного пользования”).

В письме, однако, подтверждалось, что ГВП и ФСБ проводят проверку “по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа”. Заявлялось, что внутреннее расследование начала и служба собственной безопасности Росгвардии. “По окончании всех проверок их результаты будут доведены до общественности”, – заверяли в спецслужбе.

Росгвардия также упоминала, что сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск “Дружбы народов” к основателю ФБК Алексею Навальному. Предприятие требует, чтобы Навального обязали удалить августовское расследование фонда, а также опубликовать опровержение. Очередное заседание суда прошло 11 декабря, на другой день после выхода статьи РБК. В этой связи в Росгвардии отмечали: “Статья легла в основу десятков явно ангажированных публикаций, где, с нашей точки зрения, прямо оказывалось давление на суд, и защищалась позиция одной из сторон. Возможно, это случайность, а возможно, и нет. В любом случае все выглядит так, что кто-то намеренно воспользовался добрым именем РБК, чтобы вбросить в публичную сферу ряд недостоверных фактов”.

“С учетом этических и профессиональных принципов журналистики, в рамках правила предоставления права на ответ и во избежание судебных разбирательств мы просим Вас полностью опубликовать нашу официальную позицию”, – заявлялось в открытом письме.

11 сентября директор Росгвардии Золотов вызвал Навального, тогда отбывавшего административный арест, на поединок. Освободившись, Навальный в ответ предложил силовику теледебаты в прямом эфире, но получил отказ. 11 декабря стало известно, что Золотов подал к оппозиционеру иск на 1 миллион рублей, однако Люблинский райсуд Москвы в принятии иска отказал.