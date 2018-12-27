Четверг, 27 декабря 2018

Фирма “МСК”, которая в нынешнем году была выбрана как единственный поставщик для организации новогоднего приема в Кремле, также может быть связана с олигархом Евгением Пригожиным, компания которого “Конкорд М” устраивала эти торжества по крайней мере четыре предыдущих года. Такую информацию поздно вечером в четверг сообщила Би-Би-Си.

В трех контрактах “МСК” с управлением делами президента и входящим в его структуру комбинатом питания “Кремлевский” значится один и тот же адрес электронной почты поставщика – на домене mail.ru. Между тем в качестве резервных адресов для восстановления пароля к этому аккаунту указаны два корпоративных адреса на домене concord-moscow.ru, который, по данным сервиса WhoIs, принадлежит именно пригожинскому “Конкорд М”. При вводе доменного имени concord-moscow.ru в адресную строку браузера открывается сайт фирмы “Конкорд-кейтеринг”, также принадлежащей Пригожину.

После того как Би-Би-Си в самый разгар кремлевского приема направила запросы в “Конкорд М” и “МСК”, правила восстановления пароля к почте были изменены – теперь резервных адресов система не показывает.

Мобильник, на который может быть зарегистрирован официальный электронный адрес “МСК”, в электронных бизнес-справочниках Москвы значится как контактный телефон “Конкорд-кейтеринга”. Сотрудник, ответивший на звонок журналистов, подтвердил, что те обратились в фирму “МСК” и что одновременно это номер “Конкорд-кейтеринга”.

Между тем в пресс-службе группы “Конкорд” заявили, что не связаны с “МСК” и не участвовали в организации кремлевского приема. На вопрос, почему при регистрации аккаунта “МСК” были использованы адреса электронной почты “Конкорда”, журналистам ответили: “Евгений Викторович (Пригожин. – Ред.) не может знать об этом, поскольку не знает компании “МСК”.

О том, что Кремль официально сменил организатора новогоднего приема, ранее в четверг сообщил РБК. Как выяснилось, “МСК” зарегистрирована меньше восьми месяцев назад – 3 мая. Уставной капитал компании – 30 тысяч рублей. Зарегистрирована она по одному адресу с еще 80 фирмами, из которых действующих 47. Сайт компании журналистам найти не удалось, равно как и каких бы то ни было упоминаний о ее работе в открытых источниках, за исключением опубликованных госконтрактов.

Учредитель “МСК” Данил Аксютин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, раньше бизнесом не занимался. Как выяснила Би-Би-Си, 22-летний уроженец Алтая Аксютин, единственный собственник и директор фирмы, – студент Российского технологического университета, ранее продававший в интернете копии брендовых мужских сумок.

Всего “МСК” получила от УДП и “Кремлевского” три контракта общей стоимостью 35,68 миллиона рублей. Всякий раз закупки проводились без конкурса – фирма выступала как единственный поставщик. Один из контрактов был заключен на обслуживание приема в честь “дня героев отечества”, который прошел 7 декабря в Большом Кремлевском дворце. При этом подписали контракт задним числом, 17 декабря. В 2014-2017 годах приемы в честь “дня героев отечества” также организовывал “Конкорд М”.

Аксютин, прочитав во “Вконтакте” направленные ему вопросы журналистов, подтвердил, что “МСК” его фирма, но от иных пояснений воздержался. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, так же как и пресс-служба УДП на момент публикации статьи Би-Би-Си на вопросы вовсе не ответили.

Пригожина в СМИ называли “личным поваром Путина”. 20 декабря на большой пресс-конференции глава государства заявил, что это определение неверно. “Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны, – заверил он. – Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет”.

“Есть даже такое понятие – безопасное питание, – добавил Путин. – Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем”.