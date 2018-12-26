Среда, 26 декабря 2018

“Конкорд М” олигарха Евгения Пригожина впервые как минимум за пять лет не получил контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

В нынешнем году контракт достался фирме “МСК”, которая была зарегистрирована лишь семь с половиной месяцев назад – 3 мая. Уставной капитал компании – 30 тысяч рублей. Учредитель Данил Аксютин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, раньше бизнесом не занимался. Зарегистрирована “МСК” по одному адресу с еще 80 фирмами, из которых действующих 47. Сайт компании РБК найти не удалось, равно как и каких бы то ни было упоминаний о ее работе в открытых источниках, за исключением опубликованных госконтрактов.

Всего за время работы “МСК” получила три таких контракта общей стоимостью 35,68 миллиона рублей: два от управления делами президента, а третий – самый крупный – от входящего в структуру УДП комбината питания “Кремлевский”. Контракт с “Кремлевским” стоимостью 20 миллионов, заключенный 16 октября, предусматривает обслуживание протокольных приемов.

Первый контракт с УДП, цена которого составила 2,5 миллиона рублей, был заключен на обслуживание приема в честь “дня героев отечества”, который прошел 7 декабря в Большом Кремлевском дворце. При этом подписан документ был 17-го числа – через полторы недели после мероприятия.

Второй контракт с УДП – на обслуживание новогоднего приема, который проходит как раз 27 декабря. Его цена – 13,1 миллиона рублей.

При этом все три закупки проводились без конкурса – “МСК” выступала как единственный поставщик.

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова от комментариев РБК отказалась.

“Конкорд М” Пригожина выбирался как единственный поставщик для новогодних кремлевских приемов по крайней мере в 2014-2017 годах. Цены контрактов составляли от 13,5 до 16,7 миллиона рублей. Кто организовывал прием в 2013-м, не сообщалось, однако известно, что тогда “Конкорд М” получил контракт стоимостью 18,3 миллиона рублей на организацию некоего мероприятия и исполнен договор был именно в конце декабря.

Фирма Пригожина начиная с 2012 года неоднократно выступала как единственный поставщик управления делами президента. В 2013-2017-м “Конкорд М” заключил с УДП 110 контрактов на общую сумму около 219 миллионов рублей, а с “Кремлевским” – еще 66 контрактов, общей стоимостью 140 миллионов.

Между тем в 2018-м ни УДП, ни “Кремлевский” ни разу не обращались к услугам “Конкорд М”. При этом пять раз в нынешнем году УДП выбирало единственным поставщиком питания для протокольных мероприятий управление продовольственного обеспечения ФСО. В 2016-2017-м подразделение спецслужбы получало лишь по три контракта в год, а еще ранее – лишь по одному.

Пригожина в СМИ называли “личным поваром Путина”. 20 декабря на большой пресс-конференции глава государства назвал эту информацию неверной. “Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны, – заверил он. – Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет”.

“Есть даже такое понятие – безопасное питание, – добавил Путин. – Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем”.