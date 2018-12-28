Пятница, 28 декабря 2018

ФСБ завершила следствие по “шпионскому” делу подданного Норвегии Фруде Берга. Об этом вечером в четверг сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Илья Новиков.

По прогнозам юриста, суд начнется в феврале будущего года. Новиков добавил, что вину его подзащитный по-прежнему отрицает.

Берг – бывший инспектор погранслужбы Норвегии, после увольнения по возрасту работавший в комиссии по обустройству норвежско-российской границы. О деле иностранца стало известно в конце прошлого года, уже после того как Лефортовский райсуд Москвы 6 декабря 2017-го отправил Берга в СИЗО. По статье 276 УК (шпионаж) норвежцу грозит от 10 до 20 лет колонии.

Фабула дела неизвестна. В прокремлевских СМИ сообщалось, что Берг собирал информацию как для разведки своей страны, так и для ЦРУ. При этом дело норвежца связывали с делом московского участкового полицейского Алексея Житнюка. Как утверждалось, Житнюка взяли с поличным при передаче Бергу неких секретных документов о российском ВМФ. При этом арестован полицейский был примерно на неделю раньше Берга. 11 декабря нынешнего года стало известно, что Житнюк осужден к 13 годам строгого режима по статье 275 УК (государственная измена).

Однако Новиков заявлял, что дела Житнюка и Берга вовсе никак не связаны.

Между тем РИА “Новости” вечером 27 декабря передало, что продлен срок содержания в СИЗО еще одному иностранцу, арестованному по “шпионскому” делу, – гражданину Украины Константину Давыденко. Как следует из карточки дела на сайте Лефортовского райсуда Москвы, решение судья Елена Канева вынесла еще 25-го числа. На какой срок политзеку продлен арест, не уточнялось.

Давыденко, работник Донецкого восточного брокерского торгового дома из подконтрольного законным властям Украины города Бахмут на Донетчине, был задержан 11 февраля в аннексированном Симферополе. Его доставили в Москву и арестовали по той же “шпионской” 276-й статье УК. Заявлялось, что Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам секретную информацию о деятельности сотрудников ФСБ, а также частей и соединений Росгвардии.

Кроме того, из упомянутой публикации РИА “Новости” стало известно еще об одном “шпионском” деле, по которому уже некоторое время назад арестован некто В. Моргунов. Судя по тому, что ему вменена 275-я статья УК, он гражданин России. 25 декабря та же судья Лефортовского райсуда Канева продлила Моргунову арест – до какой даты, опять же не сообщалось.

Никаких сведений о личности обвиняемого и существе дела не известно. “Медуза” передала предположение Интерфакса о том, что Моргунов мог быть арестован в другом регионе и уже потом перевезен в Москву. Во всяком случае, на сайте столичных судов других карточек, имеющих отношение к нему, нет.