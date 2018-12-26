Среда, 26 декабря 2018

Судья Омутнинского райсуда Кировской области Игорь Копысов удовлетворил ходатайство татарского политзека Даниса Сафаргали о льготном зачете срока, проведенного в СИЗО до вступления приговора в законную силу. О решении, вынесенном 24 декабря, в среду сообщили “Idel.Реалии”.

Конкретную дату освобождения Сафаргали судья поручил определить самим фсиновцам. Активист осужден к трем годам общего режима. В СИЗО до апелляции он провел больше 13 месяцев – их следует засчитать с коэффициентом 1,5. Таким образом, на свободу Сафаргали должен выйти уже в конце марта – апреле будущего года.

Как рассказала жена политзека Гузель Сафаргали, ходатайство о льготном зачете активист подготовил еще несколько месяцев назад. Тем не менее в суд оно поступило лишь 28 ноября.

Между тем адвокат “Агоры” Ирина Хрунова сообщила “Idel.Реалиям”, что, когда закон о частичной декриминализации “экстремистской” 282-й статьи УК вступит в силу, она подаст в суд ходатайство об отмене Сафаргали приговора в этой части. Закон был принят Госдумой 19 декабря; 21-го его одобрил Совфед. Для вступления документа в силу осталось, чтобы его подписал Владимир Путин. Если глава государства подпишет закон, заключила Хрунова, “то мы сразу после праздников направим в суд ходатайство”.

Исключение одного из обвинений позволит дополнительно сократить политзеку срок.

Первоначально Сафаргали содержался в ИК-5 в Кирово-Чепецке. Там он получил 10 взысканий по надуманными поводам, а также был поставлен на профучет как лицо, склонное к побегу. Политзек дважды держал голодовки протеста.

В середине октября фсиновцы отправили Сафаргали в ЕПКТ (внутренняя тюрьма колонии) на срок полгода. Поскольку ЕПКТ в ИК-5 нет, отбывать взыскание его этапировали в ИК-6 особого режима в поселке Восточный Омутнинского района (ЕКПТ обслуживают сразу по несколько колоний вне зависимости от их режима).

42-летний Сафаргали – лидер татарского патриотического фронта Altın Urda (“Золотая Орда”). Приговор активисту вынес 31 августа 2017 года судья Вахитовского райсуда Казани Ильдар Салихов. Сафаргали был объявлен виновным по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по статьям 213 (хулиганство), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 116 УК (побои). 24 ноября Верховный суд Татарии подтвердил приговор активисту.

Поводом к обвинению Сафаргали в экстремизме стали 15 постов, опубликованных в марте 2014 – марте 2016 года на его личной ВК-странице. В деле утверждалось, что эти публикации среди прочего имели задачей “унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик” “социальной группы “президент РФ”.

В числе других “групп лиц”, к которым оппозиционер якобы возбуждал вражду, экспертиза назвала органы власти и СМИ. Также активиста обвинили в “оскорблении религиозных чувств верующих православных христиан”.

Из публикаций, вмененных Сафаргали, называли некий “материал, посвященный русским”, комментарии по поводу лживых сообщений СМИ, карикатуры, направленные против Владимира Путина и его политики, в частности против аннексии Крыма. Упоминалась одна из карикатур на Путина с надписью “Putler kaput!”. Кроме того, сообщалось, что часть карикатур сопровождалась матерной бранью.

Также в числе эпизодов дела – публикация коллажа из фотографий “факельного шествия бандеровцев” в Киеве и Русского марша в Москве, участники которого вскидывают руки в нацистском приветствии; коллаж сопровождается подписью “Найди фашиста”. Кроме того, в деле фигурируют текст с признанием в любви к татарскому народу, цитата из философа Александра Зиновьева о том, что “задача СМИ – набить мозги шаблонами, клише, пустышками”, высказывание Сергея Довлатова “Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки – никого!” и сравнение Путина с Гитлером.

Наряду с этим Сафаргали вменили публикацию фото президента Турции Тайипа Эрдогана, сопровождающееся фразой “Есть две категории российских солдат на нашей земле. Те, которые лежат в гробах, и те, которые будут лежать в гробах”. Ранее эти слова приписывались различным лидерам чеченских сепаратистов, в том числе Джохару Дудаеву и Шамилю Басаеву.

Еще одним эпизодом стала публикация видео “Рашистская псевдодуховность РПЦ”.

На момент возбуждения дела об экстремизме, в октябре 2016-го, Сафаргали уже несколько дней был заключен в казанский СИЗО-2 по трем другим обвинениям. Их активисту инкриминировали, после того как в апреле того же года он заступился за беременную жену, которую во время конфликта ударили ногой в живот.

В апреле 2018-го стало известно, что адвокат Хрунова подала в ЕСПЧ жалобу в интересах Сафаргали. В документе заявляется, что Россия нарушила в отношении политзека статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. 10 сентября Хрунова сообщила, что жалоба зарегистрирована.