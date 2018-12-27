Четверг, 27 декабря 2018

США больше не могут быть “мировым жандармом”, заявил президент страны Дональд Трамп во время необъявленного визита в Ирак, сообщает NBC News. Трамп выступил перед американскими солдатами на военной базе Аль-Асада в Багдаде. Это первый визит Трампа в зону боевых действий.

“Это несправедливо, когда бремя полностью на нас, на США. Мы рассредоточены по всему миру. Мы есть в странах, о которых большинство людей даже не слышали. Честно говоря, это смешно”, – добавил президент.

“Америке не следует бороться за каждый народ на Земле, во многих случаях без возмещения. Если они хотят, чтобы мы боролись, они должны заплатить, – подчеркнул Трамп. – И иногда это и цена в деньгах, так что мы больше не мировые лохи. Ребята, мы больше не лохи”.

Президент заверил, что не планирует выводить американские войска из Ирака. Трамп рассказал, что несколько раз позволял генералам продлить срок американской операции в Сирии еще на полгода, а недавно отказал в этом. “Я сказал: “Нет. У вас нет больше времени. У вас было достаточно времени. Мы их (“Исламское государство”. – Ред.) победили. Мы просто их выбили”, – сказал Трамп. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему победить остатки ИГ.

О решении Трампа вывести из Сирии двухтысячный американский контингент стало известно 19 декабря. 24 декабря CNN сообщил, что уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал соответствующий приказ. Вывод американских сил из Сирии должен занять от 60 до 100 дней.

21 декабря The Wall Street Journal сообщила, что Трамп приказал начать сокращение американского контингента в Афганистане. Как утверждалось, страну должны покинуть 7 из 14 тысяч дислоцированных там американских военных. Издание назвало решение президента первой фазой поэтапного вывода из Афганистана американских сил.