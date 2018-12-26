Среда, 26 декабря 2018

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от центрального аппарата ведомства изучить уголовные дела, которые московские суды возвратили прокуратуре, либо контрольные производства по делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе присяжными. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Как заявляют в СКР, центральным аппаратом ведомства будет проведена “масштабная аналитическая работа” для оценки качества предварительного следствия и обоснованности процессуальных решений по делам. По ее итогам планируется “дать оценку профессионализму следователей” и сотрудникам контрольных подразделений СКР.

“В случае, если будут выявлены нарушения в отношении должностных лиц, которые допустили их либо не приняли исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, при наличии оснований будут приняты меры дисциплинарного характера”, – подчеркивают в следственном ведомстве.

Планируется также “сформировать предложения организационно-методического характера” для “повышения качества предварительного следствия в целом”, в том числе по тем уголовным делам, которые рассматривают присяжные.

В среду в интервью Интерфаксу председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, комментируя работу судов присяжных, заметила, что каждый второй их вердикт – оправдательный. По ее мнению, это свидетельствует о “низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения”. “Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства”, – подчеркнула Егорова.