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Бастрыкин потребовал изучить дела с оправдательными приговорами

Среда, 26 декабря 2018

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от центрального аппарата ведомства изучить уголовные дела, которые московские суды возвратили прокуратуре, либо контрольные производства по делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе присяжными. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Как заявляют в СКР, центральным аппаратом ведомства будет проведена “масштабная аналитическая работа” для оценки качества предварительного следствия и обоснованности процессуальных решений по делам. По ее итогам планируется “дать оценку профессионализму следователей” и сотрудникам контрольных подразделений СКР.

“В случае, если будут выявлены нарушения в отношении должностных лиц, которые допустили их либо не приняли исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, при наличии оснований будут приняты меры дисциплинарного характера”, – подчеркивают в следственном ведомстве.

Планируется также “сформировать предложения организационно-методического характера” для “повышения качества предварительного следствия в целом”, в том числе по тем уголовным делам, которые рассматривают присяжные.

В среду в интервью Интерфаксу председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, комментируя работу судов присяжных, заметила, что каждый второй их вердикт – оправдательный. По ее мнению, это свидетельствует о “низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения”. “Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства”, – подчеркнула Егорова.