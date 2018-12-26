Среда, 26 декабря 2018

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своем расследовании в несколько раз завысил суммарную стоимость его недвижимости.

“Что касается непосредственно имущества, это в продолжение разговора про дачу и так далее, он оценил недвижимость моей семьи в 3,5 миллиарда, в несколько раз завысив эту ценовую составляющую, – сказал Золотов в интервью “Комсомольской правде”. – Хочу сказать, что все имущество было задекларировано до 2008 года. Поэтому этот субъект говорит о том, что это имущество относится к бюджету Росгвардии. Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии не имеет”.

Золотов отрицает, что на его даче жил член Политбюро Анастас Микоян: “Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте. Там же, чуть дальше, находится и дача Сталина. И когда он расселял на моей даче царскую семью, я думал, что он поселит туда и Сталина. Спасибо, что не поселил”.

В расследовании ФБК говорилось, что Золотов на участке с дачей Микояна рядом со старым домом площадью 260 квадратных метров построил новый – имеющий площадь 1000 квадратных метров.

По словам Золотова, он заработал свое имущество, когда “в свое время занимался бизнесом”. “Уже 18 лет бизнесом занимается мой зять, и 13 лет работает в бизнесе сын. Более того, этот субъект (Навальный. – Ред.) спрашивает, на какие деньги учится мой внук в Англии. Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь… Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом”, – заявил силовик.

Золотов назвал “вообще маразмом” обвинение Навального в том, что он причастен к убийству Бориса Немцова. “Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального”, – сказал силовик.

Золотов заявил, что, после того как Навальный обвинил его в воровстве из бюджета и у личного состава Росгвардии, он хотел “дать этому клеветнику пощечину”. Силовик заверил, что не угрожал оппозиционеру убийством, а “вызвал на спарринг”.

17 декабря Люблинский райсуд Москвы отказался принять к рассмотрению иск Золотова к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации на миллион рублей. Силовик попросил признать порочащими его и не соответствующими действительности распространенные Навальным сведения. “В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников”, – пояснял представитель Золотова Шота Горгадзе. Иск был подан 11 декабря.

Накануне подачи иска стало известно, что в ноябре Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против крымского мясокомбината “Дружба народов” – монопольного поставщика продуктов для Росгвардии. Тем самым служба подтвердила выводы расследования основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией о махинациях при закупках продукции для ведомства. Дело было возбуждено по обращению ФСБ, назвавшей “нецелесообразным, экономически невыгодным, коррупционноемким” наделение одного предприятия правами на монопольную поставку продуктов. Комбинат также проверяет Главная военная прокуратура.

О масштабных махинациях с поставками продуктов для Росгвардии ФБК сообщил 23 августа. По данным фонда, за год закупочная стоимость продуктов для Росгвардии выросла в два-три раза, превысив цены на те же товары в рознице, а качество снизилось. Навальный показал, что новый владелец предприятия, отобранного у украинского олигарха Юрия Косюка, – российский бизнесмен Борис Кантемиров – связан с Золотовым и премьером Дмитрием Медведевым. Оппозиционер предположил, что конечными бенефициарами аферы могут быть премьер-министр Дмитрий Медведев или люди из его ближайшего окружения.

Комбинат “Дружба народов” в октябре подал в Арбитражный суд Москвы иск о защите чести и достоинства против Навального, потребовав удалить текст и видео расследования ФБК, а также опровергнуть изложенную в них информацию.

26 октября Навальный потребовал от Золотова вернуть подмосковную дачу, приватизированную силовиком. Оппозиционер рассказал о ней в видеообращении, в котором вызвал силовика на дебаты. Дача Золотова в поселке Малая Калчуга Одинцовского района Подмосковья – земельный участок площадью 11 868 квадратных метров, стоимость которого ФБК оценивает ориентировочно в 200 миллионов рублей. Это бывшая номенклатурная дача Зубалово-2 на Рублевке. На ней в разное время жили Микоян, маршалы Климент Ворошилов и Борис Шапошников, а также основатель ВЧК Феликс Дзержинский. В 1990-е высказывалось предложение поселить на даче потомков семьи Романовых в случае их возвращения в Россию.

11 сентября Золотов в видеообращении вызвал Навального на поединок. Политик в то время отбывал административный арест. На ответное предложение оппозиционера выйти на теледебаты Золотов ответил отказом.