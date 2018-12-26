Среда, 26 декабря 2018

Последние антиукраинские санкции, введенные российским правительством против целого ряда политиков, – пожалуй, самые странные в новейшей истории. Среди фигурантов санкционного списка оказались не только политики, не скрывающие своего негативного отношения к агрессивным действиям Кремля и путинскому режиму в целом, но и те, кто на протяжении десятков лет защищал в Украине именно российские интересы и ассоциируется с этой защитой и у коллег, и у избирателей.

В российские списки попали, например, бизнесмен и депутат Верховной рады Вадим Новинский, считающийся главным спонсором Русской православной церкви в Украине; бывший глава Харьковской области времен Януковича Михаил Добкин, баллотировавшийся в 2014 году в президенты от пророссийских сил; бывший вице-премьер Александр Вилкул, известный как главный защитник интересов Москвы в Днепропетровской области; бывший вице-премьер Борис Колесников, возглавляющий “теневое правительство” и некогда проводивший в Москве больше времени, чем в Киеве. Попала в список и восходящая звезда пророссийской оппозиции, лидер партии “Наши” депутат Евгений Мураев. Каждого из этих людей можно без преувеличения назвать настоящим патриотом – но не Украины, а именно путинской России. И вот эти люди оказываются в российском санкционном списке.

Можно было предположить, что таким образом Москва помогает своим сторонникам, с помощью санкций доказывая их самостоятельность. Однако в санкционном списке вы не увидите других оппозиционеров, которые поссорились с недавними соратниками: бывших глав администрации президентов Кучмы и Януковича – Виктора Медведчука и Сергея Левочкина, бывшего вице-премьера Юрия Бойко и депутата Вадима Рабиновича. Рабинович покинул фракцию Оппозиционного блока в Раде, а Левочкин и Бойко были из нее исключены после объединения с Медведчуком и Рабиновичем в “Оппозиционную платформу – За жизнь”. Михаил Добкин вообще уверен, что Москва таким образом отомстила каждому, кто проголосовал за это исключение, – и, похоже, он близок к истине.

Для Кремля сторонник – не тот, кто тратит деньги на русских священников, как Новинский, обеспечивает успех российской пропаганды, как Мураев, сохраняет хотя бы частичный контроль над территориями восточных областей, как Добкин или Вилкул. Для Кремля сторонник – тот, кто исполняет приказы. Тот, кто просто делает то, что захотелось Путину на данный момент, – не обсуждая, не задавая вопросов, не сомневаясь.

Путину, в общем-то, не нужны сторонники, ему нужны рабы. Сторонник с собственным мнением для него – такой же враг, как и противник. Вот почему Новинский или Добкин оказались в одном списке со своими вечными оппонентами, строителями суверенной Украины. Вот почему российская пропаганда еще до всяких санкций просто решила стереть их из украинской политики. Если вы прочитаете в “Газете.ру” анализ ситуации перед выборами, вы просто не найдете в нем упоминания об Оппозиционном блоке: “политиками востока” там названы деятели из “Оппозиционной платформы”, редко выезжающие из Киева и никакой особой связи с востоком не имеющие. Но раз в Кремле решили, что именно эти люди будут политиками востока, значит, так тому и быть.

История с нелепым обстрелом своих, которые вдруг стали чужими, еще раз показывает, что у России в Украине нет никаких шансов, чем бы ни закончились украинские выборы. Шанс один – разбомбить, отутюжить танками, расстрелять, пересажать. Но в мирной ситуации шансы отсутствуют именно потому, что Кремль не хочет и не будет сотрудничать ни с кем – ни с Порошенко, ни с Тимошенко, ни, как оказывается, даже с Добкиным.

Кремль хочет не сотрудничества. Он требует подчинения.