Среда, 26 декабря 2018

“Яндекс” убрал из поисковой выдачи ресурсы Telegram – t.me, telegram.org и web.telegram.org – в связи с их внесением в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.

“Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически”, – заявили в пресс-службе, добавив, что поисковик “убирает ссылки по мере получения новых данных”.

Сайт telegram.org был внесен в реестр запрещенных ресурсов в апреле в соответствии с решением Таганского райсуда Москвы о блокировке мессенджера.

“Яндекс” начал фильтровать поисковую выдачу, убирая из нее запрещенные сайты, 27 октября. В частности, поисковик перестал отображать ссылки на “Грани”. Материалы нашего и других запрещенных изданий также были убраны из сервиса “Яндекс. Новости”.

11 декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей за отказ убрать из выдачи запрещенные сайты. Цензурное ведомство пригрозило “на законодательном уровне урегулировать” возможность блокировки поисковика.