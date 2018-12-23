Воскресенье, 23 декабря 2018

Британская газета The Times опубликовала список журналистов эдинбургского бюро российского агентства Sputnik. Статья сопровождается фотографиями восьми сотрудников с указанием их должностей.

Sputnik – это новостное агентство, основанное МИА "Россия сегодня" ("РИА Новости"). Их главным редактором, как и RT, является Маргарита Симоньян. Западные страны неоднократно обвиняли эти редакции в пророссийской пропаганде и вмешательстве в выборы. В список журналистов вошли глава агентства Николай Горшков, глава бюро в Эдинбурге Оксана Бражник, шеф-редактор бюро Марк Херст, исполнительный продюсер Джоанна Росс, корреспонденты Дэниэл Роуэлл, Мод Старт, Лори Тиммерс, а также глава IT-отдела Роман Курсин.

Кроме того, в публикации утверждается, что Кремль стоит за кибератакой на Институт государственного управления – аналитический центр, созданный для противодействия дезинформационной войне в России. Отмечается, что канал RT и интернет-радиостанция Sputnik, базирующаяся в Эдинбурге, были одними из первых, кто сообщил о подробностях взлома. Это вызвало подозрение, что Россия спровоцировала этот взлом и использовала свои средства массовой информации, чтобы усилить влияние. В частности, The Times предполагает, что Sputnik является частью пропагандистской машины Владимира Путина, который "ведет информационные войны".

Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон призвал отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании и обвинил эдинбургское отделение Sputnik в информационной войне против страны. "Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Правительство должно еще раз посмотреть, что можно сделать", – заявил Коул-Хэмилтон.

Николай Горшков и руководитель бюро Оксана Бражник отвергли заявления о том, что станция является "кремлевским рупором". Ранее пресс-секретарь бюро заявил, что информационное агентство воспринимается политиками и некоторыми британскими СМИ как "кремлевская пропагандистская машина", без каких-либо доказательств в поддержку таких утверждений. Тем не менее аналитик по вопросам защиты Бен Ниммо указывает на сведения устава "России сегодня", согласно которому одной из заявленных целей организации является "защита национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере".

"Задача обеспечения интересов России в информационной сфере означает, что "Россия сегодня" является инструментом российской государственной власти, а не независимым средством журналистики", – заявил Ниммо. В свою очередь, представитель "Спутника"заявил, что устав "России сегодня" не распространяется на "Спутник". По его словам, все нынешние обвинения направлены на то, чтобы наложить ограничения на профессиональную деятельность "Спутника", однако это не помешает работе организации.

20 декабря, британский медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля после событий с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также нарушения обнаружены в передачах, посвященных конфликту в Сирии.

Против телеканала могут применить ряд мер, в том числе штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (21,3 млн рублей) или отзыв лицензии. В свою очередь в пресс-службе телеканала сообщили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". В ответ на это российские власти заявили о грядущей проверке деятельности "Русской службы BBC", заявив, что к работе британских журналистов есть претензии, касающиеся освещения ряда событий, в том числе внутри России и в Сирии.