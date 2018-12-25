Вторник, 25 декабря 2018

Суд США обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье американского студента Вомбиера, умершего после нахождения в тюрьме КНДР

Отто Вомбиер был приговорен к лишению свободы сроком в 15 лет по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР Телеканал NBC ранее сообщал, что родители Вомбиера требовали от КНДР более одного миллиарда долларов компенсации за гибель сына



Телеканал NBC ранее сообщал, что родители Вомбиера требовали от КНДР более одного миллиарда долларов компенсации за гибель сына

Американский суд 24 декабря вынес постановление, согласно которому правительство КНДР должно выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы.

В иске, поданном в апреле, родители студента утверждали, что власти Северной Кореи, "взяв Отто в заложники для своих противоправных целей, жестоко пытали и убили его", пишет Axios со ссылкой на документы федерального суда столичного округа Колумбия.

Телеканал NBC ранее сообщал, что родители Вомбиера требовали от КНДР более одного миллиарда долларов компенсации за гибель сына.

Отто Вомбиер был приговорен к лишению свободы сроком в 15 лет по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. 22-летний американский студент прибыл в Северную Корею 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

На суде американец признал свою вину, телевидение Северной Кореи распространило кадры, где он заявляет о том, что стал "жертвой враждебной политики США в отношении КНДР", и о том, что "совершил самую серьезную ошибку в своей жизни". Вомбиер рассказал, что украл плакат, потому что его знакомый обещал дать за него подержанный автомобиль стоимостью 10 тысяч долларов.

13 июня 2017 года северокорейские власти освободили студента "из гуманных соображений", он был доставлен в США в состоянии комы, в которой он находился, по данным американских медиков, с марта. Представители КНДР признали, что студент впал в это состояние, объяснив произошедшее непрогнозируемой реакцией организма на прием снотворного при наличии симптомов ботулизма.

Между тем врачи в Соединенных Штатах заявили, что никаких симптомов этой болезни у Вомбиера не обнаружили, но при обследовании нашли тяжелое поражение отделов головного мозга и обширное отмирание его тканей. Родственники студента обвинили власти КНДР в его пытках.

Через несколько дней после возвращения на родину Вомбиер скончался в госпитале города Цинциннати.

В июне 2017 года северокорейские власти назвали смерть американского студента "загадкой" и обвинили с ней экс-президента США Барака Обаму. По мнению властей КНДР, Вомбиер стал "жертвой политики стратегического терпения президента США Барака Обамы", чье правительство не делало запросов об освобождении студента. Нынешнего американского лидера Дональда Трампа в КНДР обвинили в использовании смерти Вомбиера для антисеверокорейской пропаганды.