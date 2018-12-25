Вторник, 25 декабря 2018

Новоуренгойский горсуд Ямало-Ненецкого автономного округа вынес местному жителю Али Б. обвинительный приговор по делу о волнениях в городском ИВС в феврале нынешнего года. Об этом сообщает окружная прокуратура.

Б. объявлен виновным по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Какой именно срок назначили ему по этому обвинению, не уточняется; с учетом сложения этого приговора с предыдущим Б. дали 6 с половиной лет общего режима.

Как позволяет заключить информация на сайте суда, фамилия осужденного – Бектемиров. Приговор ему вынес 14 декабря судья Леонид Чернявский. Слушания по существу дела, включая оглашение приговора, прошли в один день. Это согласуется с данными прокуратуры о том, что подсудимый полностью признал вину.

Предыдущий приговор Бектемирову вынес 28 апреля нынешнего года судья Новоуренгойского горсуда Руслан Гареев. Подсудимый получил 5 лет 10 месяцев общего режима по обвинениям в угонах машин, грабеже, мошенничестве и вымогательстве. 30 июля Ямало-Ненецкий окружной суд в апелляции уменьшил Бектемирову срок до 5 лет 8 месяцев.

Таким образом, с учетом нового приговора срок осужденному увеличен на 10 месяцев.

Как раз в нынешний вторник, согласно карточке дела, новый приговор вступил в силу. В этой связи, однако, непонятна содержащаяся в той же самой карточке информация о том, что 24-го числа решение было обжаловано: жалоба была зарегистрирована в установленный 10-дневный срок, и после ее подачи приговор в силу вступить не мог.

Согласно фабуле нового обвинения, в ИВС горотдела полиции Бектемиров был доставлен для участия в суде по предыдущему делу (СИЗО в Новом Уренгое нет). Подельник подсудимого Русланбек Цугаев, говорится в сообщении прокуратуры, призвал других арестантов к нападениям на полицейских, погромам, поджогам, “а также причинению себе телесных повреждений”. Бектемиров, утверждается в деле, разломал деревянную скамью в камере и поджег некое имущество, находившееся там.

Это уже третья судимость новоуренгойца. В мае 2016-го Бектемиров, работавший водителем в фирме “Уренгойгоравтодор”, был осужден к 2 годам 3 месяцам условно с 2-летним испытательным сроком по обвинению в краже щебня с базы производственного обслуживания буровых предприятий.

Цугаев, ранее судимый неоднократно, в апреле получил 5 лет строгого режима по статьям об угоне и наркотиках. В апелляции приговор был подтвержден. В связи с волнениями в ИВС ему вменили часть 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам) и часть 2 статьи 321 УК (применение неопасного насилия к сотруднику места содержания под стражей). Как утверждалось, к бунту он призвал, после того как на прогулке подрался с двумя полицейскими. 19 октября судья горсуда Виталий Анохин добавил Цугаеву к 5-летнему сроку еще 2 года. Приговор обжалуется.

На сайте Новоуренгойского горсуда есть еще две карточки дел по части 2 статьи 212 кодекса. В пятницу, 21 декабря, судья Мария Криворотова по итогам однодневных слушаний вынесла приговор некоему Р. Мамбетову, а как 25-го числа судья Гареев осудил А. Мустафаева. Информации о деталях дел и назначенных сроках у “Граней” нет. Можно предположить, что эти дела также были открыты в связи с волнениями в ИВС.