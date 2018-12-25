Вторник, 25 декабря 2018

Россия расширила антиукраинский санкционный список, распространив штрафные меры еще на 245 граждан Украины и 7 зарегистрированных в стране фирм. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Белого дома.

Таким образом, теперь в санкционном списке 567 физических лиц и 75 предприятий. Санкции заключаются в замораживании средств и имущества фигурантов на территории России.

Первоначальная редакция списка была введена в действие 1 ноября. В аннотации к нынешнему постановлению правительства России целью санкций названо не только “противодействие недружественным действиям” Киева, но “нормализация двусторонних отношений”.

Известных лиц среди новых фигурантов списка немного. В их числе директор Госпогранслужбы Украины Петр Цыгикал. Из силовиков под санкции попал также первый замначальника Национальной полиции, бывший замком полка “Азов” Вадим Троян.

По непонятным причинам в список включены депутат Верховной рады Михаил Добкин (избран от Оппозиционного блока, сейчас состоит в партии “Христианские социалисты”), в президентство Виктора Януковича занимавший пост губернатора Харьковской области, и его младший брат Дмитрий Добкин – также член Верховной рады, прошедший в депутаты от Оппоблока.

Также санкции распространены на депутата парламента от партии “Возрождение” Михаила Ланё, который при Януковиче, как и братья Добкины, был членом правящей Партии регионов.

После публикации первой редакции списка отмечалось, что вместо лидера националистической группировки “С14″ (“Січ”) Евгения Карася под санкциями оказался тезка и однофамилец активиста – киевский коллекционер и галерист. Нынешняя редакция дополнена именем Карася-активиста; при этом Карась-коллекционер из нее также не исключен.

Из компаний новыми фигурантами списка стали “Укроборонпром” и “Укрспецэкспорт”. Первая – концерн, объединяющий все государственные оборонные предприятия Украины. Вторая – госкомпания, обладающая монопольными правом экспортировать и импортировать продукцию военного и двойного назначения.

Санкции против Украины были введены по указу Владимира Путина от 22 октября. Составлением санкционного списка занимается Минфин.