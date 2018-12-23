Воскресенье, 23 декабря 2018

Как минимум 222 человека погибло в результате цунами на островах Ява и Суматра в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны. Еще 843 человека пострадали, а 28 пропали без вести.

Сильно повреждены сотни жилых домов и других зданий на берегу Зондского пролива, разделяющего Яву и Суматру и соединяющего Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Почти везде жителей не успели предупредить о приближении волн. Тысячи людей эвакуированы в местности на большей высоте над уровнем моря.

Как сообщает Би-Би-Си, спасатели называют возможной причиной цунами подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау на одноименном острове. Пятничное извержение продолжалось 2 минуты и 12 секунд, столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

В соцсетях распространяется видео, на котором волна врезается в пляжный тент, под которым выступают музыканты местной рок-группы Seventeen, и сносит их со сцены. Позже вокалист группы записал ролик в Инстаграме, в котором заявил, что погибли басист и менеджер коллектива, а трое других членов группы и его жена пропали.

В конце сентября землетрясение магнитудой 7,5 балла и цунами произошли на индонезийском острове Сулавеси. Погибли 2256 человек.