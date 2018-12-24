Понедельник, 24 декабря 2018

Судья Первомайского райсуда Новосибирска Антонина Свирина назначила имаму Комилу Одилову, отбывающему двухлетний срок по делу “Нурджулар”, восемь лет административного надзора после освобождения из колонии. О решении, вынесенном 21 декабря, в понедельник сообщил центр “Сова”; дополнительные детали содержатся в появившейся 25-го числа публикации “Мемориала”.

Одилов получил максимальный срок админнадзора из тех, которые могут быть назначены осужденным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). При этом ограничения, наложенные на имама, исключительно жесткие. Одилов обязан еженедельно отмечаться в полиции, не выезжать из Новосибирска и находиться дома с 10 вечера до 6 утра.

Нарушение ограничений чревато возбуждением дела по статье 314.1 УК (несоблюдение режима административного надзора), которая предусматривает до года колонии.

С мая прошлого года админнадзор устанавливается за всеми осужденными по делам о терроризме и экстремизме, если предъявленные им предусматривают сроки больше 5 лет. Максимальная санкция части 1 статьи 282.2 кодекса в редакции, вмененной Одилову, составляла 8 лет колонии.

Иск об установлении за политзеком админнадзора администрация ИК-3 общего режима в Новосибирске подала 13 декабря. Не ограничиваясь ссылкой на обвинение, по которому осужден имам, фсиновцы заявили также, что Одилов “не принимает инициативные меры к психофизической корректировке своей личности и ресоциализации”, и указали на наличие у него четырех взысканий.

Между 17 сентября и 2 октября нынешнего года, утверждалось в административном иске, Одилов нарушил распорядок дня, дважды “употреблял жаргонные слова, вел себя невежливо”, а также пытался наладить межкамерную связь. В официальной характеристике имама указывалось, что с 15 августа он состоит на учете как “экстремист”, поощрений не имеет, литературу, которая есть в колонии, не изучает, “к труду и к выполнению работ по благоустройству исправительного учреждения относится с неохотой”, “о планах на жизнь после освобождения распространяться не намерен”.

Сам политзек на слушания об установлении надзора доставлен не был.

В законную силу решение судьи Свириной пока не вступило; его можно обжаловать.

Одилову 43 года, он родился в Бухаре, там же окончил медресе “Мир-Араб”. В 1998 году поселился в Новосибирске, получил российское гражданство. Сотрудничал с Духовным управлением мусульман Азиатской части России. Единоверцы характеризовали имама как аполитичного человека, не склонного к радикализму.

В 2013 году Одилов и другой имам, Ильхом Меражов, были осуждены к году условно – также по делу “Нурджулар” – общества, объединяющего последователей турецкого богослова Саида Нурси (1878-1960). Обоим инкриминировали ту же часть 1 статьи 282.2 УК, обвинив в организации “домашнего медресе”, где изучались запрещенные в России книги из цикла Нурси “Рисале-и нур”. В августе нынешнего года ЕСПЧ признал запрет сочинений богослова неправомерным.

Меражов, по данным силовиков, в дальнейшем эмигрировал в Турцию. Между тем Одилов 5 декабря 2015 года был задержан и затем отправлен в СИЗО по новому делу. “Мемориал” связал преследование имама с антитурецкой истерией после удара Турции по российскому военному самолету, нарушившему воздушное пространство страны. В сентябре 2016-го имама освободили под подписку о невыезде. Он оставался на свободе до обвинительного приговора, который вынес 29 июня нынешнего года Октябрьский райсуд Новосибирска.

Имама взяли под стражу в зале суда. Срок его заключения истекает через три месяца – 25 марта 2019-го.

Участниками ячейки, якобы образованной Одиловым, называли пятерых человек: Меражова, а также Тимура Атаджанова, Уралбека Карагузинова, Мирсултана Насирова и Бобирджона Тухтамуродова. Атаджанов скрылся и объявлен в федеральный розыск. Остальные трое в ноябре 2017 – марте 2018 года были освобождены от уголовной ответственности с назначением судебных штрафов. Такой исход разбирательства возможен, если подсудимый признал вину и “загладил причиненный преступлением вред”.

Как отмечала “Сова”, на самом деле в России единого общества последователей Нурси никогда не существовало. “Запрет “Нурджулар” был запретом организации-фантома, – указывали эксперты центра. – Он объясняется тем, что российские власти ошибочно восприняли сочинения Нурси как “пропаганду пантюркизма”, которого они опасаются, как и любых идей, гипотетически угрожающих целостности России”.

Между тем в России сфабрикованы уже десятки дел “Нурджулар”. Насколько известно, самый суровый приговор был вынесен в мае нынешнего года жителю Избербаша Ильгару Алиеву – он получил восемь лет общего режима. В июле Верховный суд Дагестана подтвердил этот срок.