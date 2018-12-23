Воскресенье, 23 декабря 2018

Весной 2017 года в Грозном были расстреляны двое заключенных секретной тюрьмы – Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов. Об этом поздно вечером в воскресенье сообщила “Новая газета” со ссылкой на материалы доследственной проверки, которую управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу проводило по заявлению еще одного бывшего заключенного – Максима Лапунова, ныне живущего в эмиграции.

Секретная тюрьма находилась в подвале управления уголовного розыска МВД по Чечне. Лапунов попал в подвал по подозрению в гомосексуальности, однако отправляли туда не только действительных или мнимых геев. В частности, Акаеву и Ибрагимову кадыровцы вменяли причастность к некоему убийству. Они провели в тюрьме больше 40 дней.

“Когда Максим сидел в подвале, туда привозили и ингушей, и дагестанцев, и русских (включая военнослужащих), – отмечается в публикации. – Но обычно через несколько дней их выпускали. К чеченцам, хоть геям, хоть не геям, которых в том подвале было подавляющее большинство, отношение было на порядок жестче. Лапунова, например, не пытали током. Зато через эту пытку проходили все чеченцы”.

У Лапунова и Акаева оказались общие знакомые. В этой связи Акаев попросил Лапунова, если того выпустят, передать родным информацию о своем местонахождении.

28 марта 2017-го Лапунова освободили. Полицейские потребовали от бывшего заключенного немедленно выехать из Чечни и купили ему билет на автобус. Тем не менее Лапунов, рискуя жизнью, не подчинился кадыровцам. Прежде чем уехать, он встретился с родителями Акаева и рассказал им о его судьбе.

В дальнейшем бывший заключенный подал в СКР заявление, в котором среди прочего упомянул случай Акаева и Ибрагимова. Родители похищенных рассказали следователю или следователям, что их сыновья бесследно исчезли 6 февраля 2017 года. Родители Акаева также подтвердили, что встречались с Лапуновым 28 марта на грозненском рынке “Беркат”.

Между тем в ходе дальнейшей проверки оказалось, что два дня спустя, 30 марта, Акаева и Ибрагимова нашли мертвыми. В МВД по Чечне заявили, будто обоих убили при попытке нападения на полицейских. Однако судебно-медицинские заключения и протоколы осмотра трупов свидетельствуют, что причиной гибели Акаева и Ибрагимова стали выстрелы в затылок с близкого расстояния. Кроме того, ни при одном ни при другом погибшем не было личных вещей.

После этого СКР отказал в возбуждении дела, мотивировав свое решение так: “Обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания и удержания в подвальном помещении здания УУР МВД по ЧР, не получили объективного подтверждения”.