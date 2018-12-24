Понедельник, 24 декабря 2018

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить нормы Конституции на соответствие современности. Как передает Интерфакс, об этом он заявил на встрече Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации.

“В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате (дню Конституции 12 декабря. – Ред.) и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности”, – сказал Володин.

“В этой связи 25 лет (Конституции. – Ред.) – то время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы. Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты”, – добавил он.

По мнению председателя нижней палаты, такое мероприятие “позволит дать ответы на возникающие вопросы”.

Высшие чиновники в нынешнем году уже несколько раз заявляли о возможности изменения Конституции. Премьер Дмитрий Медведев в статье ко дню Конституции, вышедшей 12 декабря в журнале “Закон”, допустил внесение в основной закон изменений, которые “направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав”. По его словам, поправки при этом не должны “снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны”.

9 октября председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей статье “Буква и дух Конституции” в “Российской газете” допустил исправление “недостатков” Конституции “путем точечных изменений”.