Понедельник, 24 декабря 2018

В Москве проходят массовые обыски у фанатов футбольного клуба ЦСКА, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный “осведомленный источник”.

“Следственные действия начались утром в понедельник, они проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трех фанатских объединений”, – сказал источник.

По его словам, обыски связаны с дракой фанатов ЦСКА с болельщиками итальянского футбольного клуба “Рома”, которая произошла на улице Воронцово поле в Москве 7 ноября. Фанаты ЦСКА разбили несколько окон в гостинице, где остановились итальянцы, и попытались сбежать. По сведениям ТАСС, в ходе драки пострадали трое граждан Италии. Как сообщало агентство, по факту драки было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; до 7 лет колонии).

После обыска, который прошел в его квартире, задержан 28-летний Илья Златогоров – лидер фанатской группы White Horse. У него изъяли компьютер. ТАСС уточняет, что сотрудники ОМОНа задержали Златогорова в ночь на вторник. Его допрашивали в связи с драками, в которых в последнее время участвовали члены его группировки. Лидеру фанатов в ближайшее время могут предъявить обвинение по статье о хулиганстве.

Mash опубликовал видеозапись задержания Златогорова.