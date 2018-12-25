Вторник, 25 декабря 2018

Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Я четко согласна (с Алексеем Навальным. – Ред.) по поводу мигрантов. Что миграция должна быть цивилизованной… Я считаю, что это попытка упорядочить реально серьезно миграционную политику и возможность не получать новые вирусы. Потому что приезжают эти люди, они никем не проверены, они не привиты. У них совершенно другая степень иммунной системы. То, от чего они не болеют, здесь люди могут заболеть.

Я знаю истории, когда, врачи сами мне рассказывали, приезжают нелегальные мигранты, привозят женщину, которая должна родить, оставляют ее на пороге больницы. Врачи не могут отказать, потому что они должны ее взять, а потом весь роддом дезинфицируют от разных страшных болезней, которые могут передаваться.

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