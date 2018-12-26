Среда, 26 декабря 2018

ВВС Израиля во вторник вечером нанесли удары по позициям Корпуса стражей исламской революции и “Хезболлы” в окрестностях Дамаска. Как сообщает “Аль-Арабия”, уничтожено три иранских оружейных склада.

Удары наносились из воздушного пространства Ливана. Обломки ракет сирийской ПВО, пытавшейся уничтожить израильские самолеты, упали в Ливане в районе Бекаа. Как заявил директор базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR) Абдул Рахман, атакованы позиции “Хезболлы” в городах аль-Касва и Димас под Дамаском.

Между тем ЦАХАЛ заявляет, что израильская ПВО сработала в ответ на запуск с территории Сирии зенитной ракеты.

В свою очередь сирийское государственное агентство SANA сообщает, что в результате израильской атаки был затронут один склад боеприпасов и пострадали три солдата армии диктатора Башара Асада. Как утверждают в Дамаске, сирийская ПВО уничтожила бо́льшую часть выпущенных израильскими самолетами ракет.

Во вторник национальное информагентство Ливана сообщало, что израильские самолеты проводят полеты на сверхнизкой высоте в воздушном пространстве страны и запускают в воздух аэростаты. С какой целью это делалось, не уточнялось.

Работа сирийской ПВО. Видео SANA.

Израиль уже неоднократно наносил удары в Сирии по позициям войск Асада и иранских сил.

США по приказу президента страны Дональда Трампа выводят из Сирии свой двухтысячный континент. Как ожидается, американские войска покинут страну в срок от 60 до 100 дней.