Вторник, 25 декабря 2018

Не меньше 5 человек погибли и как минимум 21 получил травмы при наезде автобусом на прохожих в городе Лунъянь, юго-восточная китайская провинция Фуцзянь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Один из погибших, по некоторым данным, – полицейский.

Инцидент произошел около 15:20 по Пекину (10:20 мск) в деловом районе Лунъяня. Преступник напал с ножом на водителя автобуса, после чего направил машину на пешеходов.

Когда автобус подъехал к остановке, нападавший выскочил из кабины. Полицейские окружили и задержали его.

О личности и мотивах преступника информации пока нет.

Задержание нападавшего:

福建龙岩公交被劫持撞人事件。（7）转 pic.twitter.com/ntyh6buUvq

— 曾宁 (@pZO5xK2Su74DiBW) 25 декабря 2018 г.