Вторник, 25 декабря 2018

Общая стоимость часов, принадлежащих председателю комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу, составляет 163 миллиона рублей. Об этом сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном на сайте Алексея Навального.

ФБК проанализировал семь недавних фотографий, на каждой из которых у сенатора разные часы.

Новое расследование проведено в связи с двумя недавними законопроектами, одним из инициаторов которых был Клишас. Первый законопроект, внесенный в Госдуму 12 декабря, приравнивает к мелкому хулиганству публикации в интернете, выражающие “в неприличной форме неуважение к государству и органам власти”.

Вторая инициатива, представленная в нижнюю палату двумя днями позже, предусматривает тотальный контроль интернет-трафика. Реализация этого закона даст властям техническую возможность отключить Россию от мирового интернета.

Также ФБК опубликовал сведения о недвижимости сенатора. Еще в 2014 году фонд Навального установил, что у Клишаса есть вилла на озере Лаго-Маджоре в швейцарском кантоне Тичино. Тогда же выяснилось, что в своей декларации сенатор занизил площадь участка виллы на 400 квадратных метров. В нынешнем расследовании ФБК отмечает: “Вряд ли у Клишаса получается там часто бывать (если вообще) – ведь он в санкционных списках ЕС, которые Швейцария тоже поддерживает”.

Теперь опубликованы данные и о недвижимости сенатора в России. Еще в 2003 году, задолго до прихода в Совфед, Клишас приобрел участок 0,84 гектара в Горках-2 на Рублевке – как отмечается в расследовании, “буквально в паре километров от резиденции Путина в Ново-Огареве”. На участке выстроен трехэтажный дом, площадь помещений которого составляет 1200 квадратных метров. Там же расположена псарня, где сенатор держит 30 собак.

В кадастре этот участок зарегистрирован как несколько отдельных земельных владений. На имя Клишаса записаны лишь два из них; оставшаяся территория – свыше 0,5 гектара – формально принадлежит ТСЖ, управляющему поселком. О том, что они находятся в пользовании сенатора, в кадастре пометки нет. Таким образом, заключает ФБК, Клишас в этом случае, так же как в случае со швейцарской виллой, задекларировал свою собственность лишь частично.

В 2006 году, далее говорится в расследовании, будущий сенатор купил участок 1,3 гектара на Пестовском водохранилище к северу от Москвы. Там построен дом площадью около 2 тысяч квадратных метров. “Дом явно обжитой, – отмечает ФБК. – Сам сенатор живет на Рублевке, а кто тут живет, мы теряемся в догадках. Может, собаки?”

Три года спустя, в 2009-м, Клишас купил участок 7,5 гектара в Истринском районе Подмосковья, к западу от столицы. Там строится дом площадью не меньше 9 тысяч квадратных метров.

Землю будущий сенатор приобрел у фирмы “Русская традиция”, которой владеет офшорная компания с Британских Виргинских островов. Управляет “Русской традицией” Эдуард Еремян, работающий вместе с Клишасом на кафедре конституционного права Российского университета дружбы народов. Сенатор – заведующий этой кафедрой, а Еремян – его зам.

Кроме того, Клишас и Еремян – партнеры по НКО “Современная история”, учредителем которого также является офшорная фирма.

“Ну то есть Еремян этот, по нашему мнению, – обычное подставное лицо, управляющее офшорными делишками Клишаса, строго запрещенным чиновникам”, – заключает ФБК.

Maybach стоимостью 12 миллионов рублей, на которой ездит Клишас, также записан на “Русскую традицию”. Гаишники наложили на этот автомобиль 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большинство нарушений зафиксированы как раз рядом со зданием Совфеда.

В Совфед Клишас пришел в начале 2012 года. В конце 1990-х он был чиновником Российского фонда федерального имущества и участвовал в приватизационных аферах. Сразу после приватизации “Норильского никеля” Клишас уже из РФФИ в ОНЭКСИМ-банк, которому досталось предприятие, а оттуда – в сам “Норникель”. “Обычный корпоративный юрист, сделавший карьеру на мошеннических залоговых аукционах в 1990-е. Менеджер, работающий на олигарха”, – характеризует Клишаса ФБК.

Сам Клишас так прокоммментировал РБК опубликованное расследование: “У меня много чего есть из того, о чем он (Навальный. – Ред.) пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены”.

Клишас также подтвердил, что на юрфаке РУДН учился на одном курсе с Навальным. “Я про него много чего знаю”, – заметил сенатор. Однако как-либо пояснить последнюю реплику он отказался, заметив: “Нет, я не опущусь до этого”.