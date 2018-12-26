Среда, 26 декабря 2018

Структуры, близкие к петербургскому олигарху Евгению Пригожину и его компании “Конкорд менеджмент и консалтинг”, стали субподрядчиком строительства в Петербурге судебного квартала за 35,735 миллиарда рублей, сообщает “Коммерсант”

Как утверждается, контракт достался пригожинским структурам летом нынешнего года, причем без конкурса. Сейчас структуры Пригожина проводят коммерческие тендеры и запросы предложений среди крупных строительных компаний для привлечению их к строительству отдельных объектов проекта без внесения аванса. Одной из компаний, которые направляют строительным фирмам предложения, называют зарегистрированное в 2014 году в Петербуре ООО “Лизена”.

Управление делами президента, чьи структуры выступают подрядчиком и субподрядчиком по контракту, обязало его участников при проведении работ обеспечить защиту гостайны под грифом “совершенно секретно”.

Контракт, заключенный в ноябре 2016 года, предусматривает строительство в центре Петербурга на набережной Невы зданий Верховного суда и судебного департамента, жилого комплекса для судей на 600 квартир и театра Бориса Эйфмана. Аванс по контракту составляет 10,72 миллиарда рублей или 10 процентов от его суммы. 1,4 миллиарда из этой суммы было потрачено в 2016 и 2017 годах на подготовку стройплощадки. Первоначально планировалось выдать остаток строителям в нынешнем году, но из нового допсоглашения к контракту следует, что в 2018-м работы профинансированы лишь на 107,2 миллиарда рублей, а оставшиеся 9,2 миллиарда подрядчики стройки смогут получить лишь на этапе завершения работ в 2021 году.

По данным Единой информационной системы госзакупок, за три года стройки работы пока выполнены менее, чем на 10 процентов, фактически на них потрачено 2,949 миллиарда рублей. Сам судебный квартал еще не строят: по сведениям Федеральной адресной инвестиционной программы, состоянию на 1 декабря шло рытье котлованов под жилой комплекс и автостоянку для судей и устройство буронабивных свай. При этом о котлованах для основных объектов – зданий ВС, Судебного департамента и театра – в ФАИП не упоминается. Сейчас завершение работ намечено на 31 декабря 2021 года.

Структуры Пригожина и ранее занимались проектами по строительству и реставрации исторических зданий в центре Петербурга.