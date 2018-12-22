Суббота, 22 декабря 2018

Рекордное число японцев пришло к императорскому дворцу, чтобы поздравить императора с 85-летием

Более 80 тыс. жителей Японии пришли в воскресенье к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с 85-летием



Родившийся 23 декабря 1933 года Акихито считается представителем одной из старейших монарших династий мира

Более 80 тыс. жителей Японии пришли в воскресенье к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с 85-летием, передает ТАСС со ссылкой на Управление делами императорского двора.

В этот раз к императорскому дворцу пришли свыше 82 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за все время проведения подобных церемоний.

Такое внимание со стороны местного населения к юбилею монарха объясняется тем, что этот день рождения стал последним для Акихито в статусе императора Японии – в апреле будущего года он отречется от престола в пользу своего старшего сына, кронпринца Нарухито. Не помешал местным жителям и небольшой дождь, который весь воскресный день моросил в Токио.

По традиции император трижды появился перед людьми на закрытом стеклом балконе одного из зданий вместе с императрицей Митико и другими членами семьи. "Я от всего сердца благодарен всем вам за то, что вы пришли так тепло поздравить меня", – отметил в своем обращении к собравшимся Акихито, который выразил соболезнования всем жителям Японии, пострадавшим от многочисленных стихийных бедствий, обрушившихся на страну в этом году. "Я молюсь за ваше здоровье и ваше счастье", – добавил он.

Ранее в этом году правительство Японии решило, что Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. На следующий день – 1 мая 2019 года – новым монархом станет его сын Нарухито. Предполагается, что этот день будет выходным или получит статус постоянного праздника. Государственным праздником и выходным в Японии обычно провозглашается день рождения монарха.

Изначально правовые нормы не предусматривали прижизненного отречения императора от престола, но Акихито в августе 2016 года в обращении к нации выразил такое желание в связи с преклонным возрастом, хотя и не сказал этого прямо. По итогам длительного согласования летом прошлого года был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. Закон ограничен тремя годами, а его действие рассчитано только на нынешнего монарха.

Подавляющее большинство японцев, как показали опросы общественного мнения, с пониманием отнеслось к желанию Акихито сложить свои полномочия.

Впервые традиция массового прихода к императорскому дворцу в Токио с целью поздравления монарха с днем рождения зародилась в эпоху Сёва (1926-1989), когда на хризантемовом троне находился отец Акихито – император Хирохито. Император в Японии по конституции не считается главой государства, а является лишь "символом страны и единства ее народа". Он не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции.

Родившийся 23 декабря 1933 года Акихито считается представителем одной из старейших монарших династий мира. Он был первенцем в браке императора Хирохито (1901-1989) и императрицы Нагако (1903-2000), у которых родились двое сыновей и пять дочерей.

В 1952-1956 гг. Акихито обучался на факультете политики и экономики токийского Университета Гакусюин. Он был официально объявлен наследным принцем 10 ноября 1952 года, а 7 января 1989 года стал 125-м императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. 55-летнему Акихито были переданы символы верховной власти – зеркало, меч и ожерелье из яшмы. С его восшествием на престол в Японии была объявлена новая эра, получившая название Хэйсэй ("мир и согласие").

Со своей супругой Митико (урожденная Митико Сёда) Акихито познакомился во время игры в теннис. Митико – дочь богатого промышленника-мукомола и первая в истории Японии простолюдинка на троне. Их бракосочетание состоялось в апреле 1959 года, когда Акихито был еще наследным принцем.

В нарушение многовековых традиций монаршая чета сама воспитывала своих троих детей. Императрица, получившая среди соотечественников ласковое прозвище Митти, стала излюбленной героиней женских журналов и долгие годы считалась законодательницей дамской моды. Ее день рождения традиционно широко отмечают по всей стране.