Суббота, 22 декабря 2018

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Россию за нарушение прав человека в аннексированных Крыму и Севастополе, сообщает “Радио Свобода”.

За документ, внесенный Украиной, проголосовали 67 стран, среди них США и страны ЕС. Против резолюции проголосовали представители 27 стран, в том числе России, Китая, Белоруссии, Сирии, Сербии и Венесуэлы. 27 стран воздержались.

В резолюции осуждаются как нарушения прав человека, так и “незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления” в Крыму. В документе, в отличие от предыдущих подобных резолюций, принятых после аннексии Крыма, впервые названы имена украинских политзеков – Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку.

“Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что с 2014 года власть России использует пытки для получения поддельных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова”, – подчеркивается в резолюции. Генассамблея ООН призывает российские власти соблюдать Правила Нельсона Манделы – установленные ООН минимальные стандартные правила обращения с заключенными.

Как передает ТАСС, заместитель постпреда России в ООН Геннадий Кузьмин назвал принятый документ “сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию”. Кузьмин пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы убедиться, что “сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом, где строятся больницы, школы, мечети и соборы, миллиарды вложены в создание новых энергетических систем”.

Дипломат заявил, что пятый (экономический) комитет Генассамблеи отказался выделить деньги на выполнение резолюции. Он поблагодарил комитет за это решение.

17 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”. В документе указано, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних государств и Европы в целом. Генассамблея потребовала от России немедленно и без всяких условий освободить украинских моряков, захваченных в плен в ходе военной провокации 25 ноября в Керченском проливе.