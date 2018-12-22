Суббота, 22 декабря 2018

Иранский Корпус стражей исламской революции начал учения у Ормузского пролива, сообщает The Washington Post со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Ежегодные учения носят название “Великий пророк”. Около острова Кешим в устье Ормузского пролива в учениях будут задействованы боевые вертолеты и беспилотники.

Накануне в Ормузский пролив зашел американский авианосец John C. Stennis во главе ударной группы. Авианосец ВМС США впервые появился в проливе за последние 8 месяцев, первый раз с момента разрыва США ядерной сделки с Ираном. Корабль сопровождали суда КСИР, с одного из них запустили дрон, чтобы заснять авианосец. Рядом с ним иранские военные корабли также провели запуски ракет.

В июле президент Ирана Хасан Роухани и Верховный лидер Али Хаменеи пригрозили перекрыть Ормузский пролив для поставок нефти, если США введут против Тегерана нефтяное эмбарго.

В случае блокады Ормузского пролива окажется перекрыт единственный путь экспорта нефти для Бахрейна, Катара и Кувейта. Через пролив также проходит большая часть поставок Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака. Через пролив поставляется около пятой части всей нефти в мире; затем значительная ее часть оказывается в Китае, Индии, Южной Корее и Сингапуре.

Американские санкции против Ирана, затронувшие в числе прочего нефтяную промышленность, страхование и банковский сектор, были заново введены в начале ноября. Под санкции попали попали свыше 700 персоналий и компаний, а также самолеты и морские суда.