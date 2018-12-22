Суббота, 22 декабря 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, приравнивающий ветеранов вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке к участникам боевых действий. Соответствующая информация появилась на страничке документа в базе законодательных инициатив Верховной рады.

На сайте парламента указано, что закон возвращен в Раду с подписью от президента в субботу. Документ включает в перечень участников боевых действий наравне с ветеранами Второй мировой, что гарантирует им соответствующие льготы, участников Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии “Полесская сечь” под руководством Тараса Боровца (Бульбы), Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны “Карпатская Сечь”.

Участникам боевых действий гарантируется около 20 разных льгот: на медицинское обслуживание и получение лекарств, оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте

Закон вступит в силу через три месяца с момента опубликования. По старым нормам участниками боевых действий признавались только те бывшие бойцы УПА, кто во время Второй мировой войны участвовал в боях с германскими войсками. Теперь же льготы распространятся и на участников послевоенного сопротивления советскому режиму.

Как указывается в пояснительной записке к закону, по состоянию на 23 мая нынешнего года на Украине оставался в живых 1201 участник УПА и боевых отрядов ОУН.

Верховная рада приняла закон о социальных гарантиях для ветеранов борьбы за независимость Украины 6 декабря. За него проголосовали 236 депутатов из 326 присутствовавших.