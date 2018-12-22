Суббота, 22 декабря 2018

Временно исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года станет заместитель министра обороны Патрик Шанахан, написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

Действующий министр обороны Джеймс Мэттис в своем письме об отставке указывал, что собирается работать до конца февраля.

Шанахан с 1986 года работал на различных руководящих должностях в компании Boeing. В июне 2017-го Сенат утвердил его на посту замминистра обороны. “У Патрика длинный список достижений за время службы заместителем, а до этого в “Боинге”. Он будет великолепен!” – написал Трамп.

На слушаниях в Сенате по поводу утверждения Шанахана покойный сенатор Джон Маккейн угрожал заблокировать его назначение, поскольку тот в письменном заявлении по поводу предоставления оружия Украине указал, что не имел доступа к засекреченной информации, и поэтому не может принять решение по этому вопросу.

20 декабря Мэттис в письме Трампу объявил, что уходит в отставку. Он объяснил свое решение несогласием с внешней политикой президента: Мэттис призвал к поддержке альянсов, в которых участвуют США, и “уважению” союзников, а также к более решительному противостоянию России и Китаю.

“Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими на эти и другие вопросы, я считаю для себя правильным уйти со своего поста”, – заключил глава Пентагона.