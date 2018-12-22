Суббота, 22 декабря 2018

Министерство цифрового развития разработало форму запроса операторами связи персональных данных у абонентов для подтверждения их личности по требованию силовиков. Проект приказа об утверждении форм запроса и ответа опубликован на портале проектов нормативных актов, на него обратила внимание “Роскомсвобода”.

Речь идет об обязанности операторов, установленной в 2016 году “пакетом Яровой”: Роскомнадзор или любой орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность (ФСБ, МВД, ФСО, СВР, Федеральная таможенная служба, ФСИН) может отправить провайдеру предписание об отключении пользователя. Его прекращают обслуживать в случае неподтверждения в течение 15 дней соответствия персональных данных указанным в договоре. Отключение также проводится “в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи”.

Проект содержит четыре формы: запроса от госоргана провайдеру и от провайдера пользователю, ответа от пользователя оператору и от него силовикам.

Минцифры в проекте указывает, что отсутствие установленных форм запроса затрудняет взаимодействие силовиков и провайдеров, что может привести к нарушению сроков исполнения требований силовых структур.

По данным “Роскомсвободы”, многие российские пользователи уже получали от операторов связи sms-сообщения с просьбой прийти с паспортом в ближайший офис для подтверждения данных. С осени такие сообщения рассылает “Билайн”.

По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, после вступления в силу приказа на провайдеров ляжет большое количество работы, с которой они могут не справиться. “Проблема в том, что обязательства о получении у абонента персональных данных ложатся только на оператора, которому необходимо будет выяснить – кто и к какой связи у абонента подключен. Они ведь обслуживают не только простых граждан, но и организаци”, – поясняет он. По его словам, работники организаций могут отказаться раскрывать свои персональные данные, такие предприятия, как “Уралвагонзавод”, могут при отказе ссылаться на гостайну, а одна и та же телефонная трубка может быть записана на тысячи сотрудников.