Пятница, 21 декабря 2018

Девять шахтеров погибли при пожаре на шахте “Уралкалия” в Соликамске Пермского края. Как сообщается на сайте СКР, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекшем смерть нескольких человек (часть 3 статьи 216 УК).

По данным СКР, “имеются достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли”. Как передает Интерфaкс со ссылкой на пресс-службу губернатора края, в воскресенье утром спасатели нашли в шахте тела восьмерых шахтеров. “Первое тело нашли на первом уровне полога, еще одно тело на втором уровне полога и на третьем уровне тела шестерых человек”, – заявили в пресс-службе.

Подъем тел планируется завершить не ранее вечера воскресенья, заявили в пресс-службе краевого управления СКР. Поднимать тела начнут после дополнительного пролива всей площади пожара.

Понедельник объявлен в Пермском крае днем траура.

Как передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, личности всех пятерых погибших установлены. Пятеро из них – из Пермского края, трое – из Башкирии, один – из Краснодарского края.

В субботу утром на строящемся стволе рудника произошло задымление. Восемь человек были выведены на поверхность, они не пострадали. В шахте остались девять человек, связи с ними не было.

Работы на руднике, по данным следствия, “производились работниками сторонней подрядной организации”. Как сообщает Интерфакс, это башкирское ФГУП “Управление строительства-30″. Как сообщил руководитель компании-подрядчика Андрей Максимов, спасатели пытались зайти в шахту не менее четырех раз.