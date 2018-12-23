Воскресенье, 23 декабря 2018

Уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.

В приказе описано, как и в какие сроки будет проводиться вывод войск. Содержание документа не раскрывается.

По данным CNN, вывод американского контингента, насчитывающего около 2600 человек, должен начаться в ближайшие недели и может занять несколько недель.

Как заявил в интервью Fox News директор административно-бюджетного управления Белого Дома, врио главы аппарата президента Мик Малвэни, администрация Трампа готовилась к выводу войск из Сирии два последних года.

22 декабря президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что после вывода американских сил “другие местные страны, включая Турцию, могут легко позаботиться о том, что осталось” от “Исламского государства”.

Мэттис выступал против ухода США из Сирии. О приказе Трампа вывести американскую группировку из Сирии стало известно 19 декабря. Решение было принято по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщалось, что вывод американских сил займет от 60 до 100 дней.