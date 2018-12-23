Воскресенье, 23 декабря 2018

Роскомнадзор не требовал 20 миллиардов рублей из бюджета на создание системы блокировок сайтов и приложений на основе DPI (Deep packet insection, глубокая фильтрация трафика), заверил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров.

“Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-би-си, мы не делали. Перед тем как материал был опубликован, к нам в пресс-службу пришел запрос от Би-би-си, и мы ответили, что не располагаем информацией по интересующим издание вопросам”, – сказал Жаров.

Как сообщила Би-Би-Си на прошлой неделе, 20 миллиардов рублей из бюджета планируется потратить на закупку и установку на сетях провайдеров оборудования для блокировок. Первый этап испытаний различных систем DPI начался в августе в подмосковном Реутове; в ноябре-декабре испытания возобновились в одном из городов-миллионников Поволжья. По их итогам планируется выбрать самую эффективную компанию. Оборудование для блокировок планируется установить на сетях крупных операторов в узловых точках рунета.

“Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться в том числе в чрезвычайной ситуации, – пояснил Жаров. – Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано. Нет такого”.

Глава РКН заверил, что перспективы отключения России от глобального интернета “сейчас нет”, но страна “должна быть базово готова к различным вариантам развития событий”. “Работа сетей связи, интернета может быть нарушена не только по злой воле каких-то людей. Это может произойти в результате чрезвычайной ситуации, – сказал Жаров. – Государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки”.

Комментируя внесенный в Госдуму законопроект о тотальном контроле интернет-трафика, Жаров сказал, что мониторинг необходимо, чтобы “понимать, из чего состоят сети связи общего пользования”.

Глава РКН еще раз высказался против блокировки Фейсбука и Твиттера: “Наши граждане хотят пользоваться этими сервисами, и речь о блокировке должна идти только в том случае, если тот или иной сервис создает угрозу безопасности страны или общества. Пока в отношении компаний Facebook и Twitter таких данных нет”. По словам Жарова, до 17 января обе компании должны отчитаться о переносе данных пользователей в Россию. “В случае положительного ответа – реакция одна, в случае отрицательного ответа – другая”, – добавил он.

Руководитель цензурного ведомства пообещал снова оштрафовать Google в дополнение к уже наложенному штрафу в полмиллиона рублей, если поисковик не начнет убирать из своей выдачи запрещенный в России контент. Он выразил надежду на появление в ближайшем будущим законопроекта о повышении штрафов для интернет-компаний: “Вести речь о том, будут это просто большие по объему штрафы или штрафы, размер которых привязан к обороту компаний, пока рано. Я думаю, следует рассмотреть различные варианты с учетом мнения иных ведомств”.