Суббота, 22 декабря 2018

По уголовному делу о пожаре на шахте в Соликамске Пермского края, в результате которого погибли 9 строителей, задержаны четверо сотрудников строительно-монтажного управления № 680 подрядной организации ФГУП “Управление строительства № 30″. Об этом сообщается на сайте СКР.

Башкирская подрядная организация выполняла работы на руднике “Уралкалия”. В качестве подозреваемых задержаны начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Максимов, начальник участка № 5 комплекса Максим Канищев, горные мастера Игорь Чукаев и Андрей Купришкин.

Дело, возбужденное по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) передано в центральный аппарат СКР. Подозреваемым грозит до 7 лет колонии.

Следователи осматривают место аварии, допрашивают свидетелей и тех, кто отвечал за безопасность на руднике, изымают документы.

Между тем, как передает Интерфакс, спасателям удалось найти в шахте тело девятого погибшего строителя. Об обнаружении тел остальных восьмерых погибших стало известно в воскресенье утром.

К вечеру спасатели извлекли из шахты тела всех девятерых погибших. На извлечение тел с глубины в 362 метра потребовалось 6 часов.

В субботу утром на строящемся стволе рудника произошло задымление. 8 из 17 строителей были выведены на поверхность, они не пострадали. Связь с остальными рабочими была потеряна.