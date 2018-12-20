Четверг, 20 декабря 2018

МВД разработало поправки в закон о полиции, расширяющие полномочия полицейских по личному досмотру граждан, сообщается на сайте ведомства.

Предлагается разрешить досматривать граждан “при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи”. Сейчас статья 13 закона о полиции позволяет проводить досмотр “при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества”.

Полиции предлагают позволить вскрывать автомобили в случае, если в машине заблокировалось “лицо, совершившее (совершающее) преступление”, либо же “в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность”.

Кроме того, в сообщении МВД говорится, что поправки предусматривают наделение полицейских полномочиями входить в жилые и другие помещения для “принятия безотлагательных мер к задержанию лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, или скрывающихся с места совершения”. Между тем пункт 3 статьи 15 действующего закона о полиции уже позволяет силовикам проникать в жилье и другие помещения для задержания подозреваемых в преступлениях и пресечения преступлений. “Детализируется порядок информирования собственников о проникновении сотрудника полиции в жилое помещение, иное помещение”, – описывают законопроект в МВД.

Помимо этого предлагается позволить полицейским проводить “в границах отдельных территорий и на важных объектах осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен”.

Законопроект также дополняет закон о полиции нормой, “уточняющей профиль” учреждений, куда полицейские должны доставлять задержанных в состоянии опьянения. Отмечается, что после упразднения медвытрезвителей в системе МВД в разных регионах этот вопрос решается по-разному.