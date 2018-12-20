Четверг, 20 декабря 2018

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг представили доклад о расследовании нарушений прав человека в Чечне в рамках “Московского механизма”. Как сообщается на сайте французской делегации в ОБСЕ, доклад представила постпред Франции при организации Вероник Роже-Лакан.

Лакан выступила от имени 16 стран, инициировавших расследование нарушений прав человека в рамках “московского механизма”. Кроме Франции это Бельгия, Британия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Эстония.

В докладе отмечается, что имеющиеся доказательства подтверждают достоверность информации об “очень серьезных” нарушениях прав человека в Чечне – “в частности, утверждений о травле и преследованиях, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях”. Жертвами преследований названы представители ЛГБТ, юристы, правозащитники, независимые СМИ и НПО.

Как уточняет “Новая газета”, подтверждены систематические массовые незаконные задержания жителей Чечни, применение пыток ко всем схваченным в ходе облав, существование секретных тюрем, существование практики “коллективной ответственности”, при которой родственники отвечают за своих близких.

Российские власти, отмечает автор доклада, профессор международного права австрийского университета права Вольфган Бенедек, не предоставили ему необходимой помощи в ходе расследования и не позволили встретиться с российскими правоохранителями.

Бенедек опросил жертв преследований, свидетелей, экспертов, правозащитников, журналистов, изучил документы, включая материалы СКР.

Докладчик “Москоского механизма” ОБСЕ называет ответственными за преследования ЛГБТ в Чечне главу республики Рамзана Кадырова, спикера чеченского парламента Магомеда Даудова (Лорда) и министра юстиции России Александра Коновалова.

В рекомендациях к докладу российским властям предлагается создать специальную федеральную следственную комиссию по расследованию нарушений прав человека со стороны республиканских властей и спецслужб в Чечне. Если этого не будет сделано, расследование должны провести международные эксперты с использованием всех доступных международных правовых механизмов, включая Международный уголовный суд в Гааге, говорится в докладе.

Омбудсмену Татьяну Москальковой рекомендовано подготовить специальный доклад о нарушении прав человека в Чечне и выступить с ним в Госдуме.

“Московский механизм” ОБСЕ, предусматривающий создание специальной комисии по расследованию серьезных нарушений прав человека, был задействован в отношении России в связи с ситуацией в Чечне в конце ноября. Всего в истории “Московский механизм” применялся семь раз, в отношении России его использовали впервые.

Это произошло, после того как Москва в конце августа отказалась отчитываться перед ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне в рамках “Венского механизма”.