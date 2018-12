Суббота, 22 декабря 2018

В США прекращают работу несколько министерств, поскольку Конгресс не принял законопроект о федеральном бюджете из-за спорного вопроса о строительстве стены на границе с Мексикой за 5 миллиардов долларов, сообщает CNN. В пятницу Сенат, где республиканцы располагают 51 голосом из необходимых 60, отклонил проект бюджета.

В эти выходные прекращается финансирование девяти из пятнадцати федеральных департаментов и десятков агентств. Это в частности Департамент внутренней безопасности, Минюст, Госдепартамент, NASA. Зарплату перестанут получать около четверти федеральных чиновников – 800 тысяч человек. Из них 380 тысяч перестанут выходить на работу, а остальные будут работать бесплатно до того момента, как бюджетные средства будут разблокированы.

Частичное прекращение работы администрации (“шатдаун”) происходит в третий раз за этот год. Трех “шатдаунов” за год не случалось последние 40 лет, отмечает CNN.

Президент Дональд Трамп заявил, что не подпишет бюджет, если в нем не будет профинансировано строительство пограничной стены. Это одно из его предвыборных обещаний.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

“Дизайн нашей ограды из стальных планок полностью эффективен и в то же время красив”

12 декабря Трамп заявлял, что “с гордостью” примет на себя ответственность за возможную приостановку финансирования министерств “во имя безопасности границ”. Однако в пятницу, накануне голосования в Сенате, он возложил ответственность за эту ситуацию на демократов.