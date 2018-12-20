Четверг, 20 декабря 2018

Русский националист Владимир Тимошенко освободился из ИК-7 строгого режима в Петербурге (Яблоневки), полностью отбыв двухлетний срок по делу об экстремизме. Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена бывшего политзека Александра Шилова, встречавшая мужа у ворот колонии.

В январе 2015 года, отбывая в ИК-9 строгого режима в окрестностях рабочего поселка Парфино Новгородской области срок семь с половиной лет по предыдущим делам, Тимошенко надиктовал по телефону Шиловой – на тот момент своей невесте – текст для публикации. 31-го числа того же месяца невеста Тимошенко поместила текст, войдя из аккаунта заключенного, который он вел под псевдонимом Леонид Тимо, в комментарии к последней на тот момент записи в ВК-сообществе “Славянская сила – Nord West Peterburg” – помещенному 7 января поздравлению участников и читателей с Рождеством.

В публикации говорилось, что все действия националистов должны быть направлены “только против антинародного режима Путина и его силовой опоры – карательно-репрессивного аппарата”. “Есть только один способ прийти и нанести сокрушающий удар по силовому репрессивно-карательному аппарату, – также отмечалось в тексте. – Как? Это уже другой вопрос. Но ответ на него уже есть”.

Помимо этого, в тексте осуждался “враг”, который “разжигает бойню на Украине”.

23 декабря 2016 года, меньше чем через две недели после освобождения, Тимошенко вновь задержали в Петербурге. Ему вменили часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе “служащие учреждений и институтов государственной власти”).

Шилову за публикацию комментария не преследовали. Петербургский главк СКР, который занимался делом, заявлял, что она “не была осведомлена о его (Тимошенко. – Ред.) преступном умысле”.

Политзек в суде отказался признать вину. Он не стал отрицать, что является автором текста. “Но критика правящего режима закреплена конституционными правами”, – подчеркнул Тимошенко на слушаниях.

Тем не менее 27 ноября 2017 года судья Красногвардейского райсуда Петербурга Андрей Юрьев вынес политзеку обвинительный приговор. 25 мая 2018-го судья горсуда Евгений Рузин этот приговор подтвердил.

В конце прошлого года жюри премии имени Андрея Сахарова “За журналистику как поступок” присудило Тимошенко орден “За мужество”.

До вступления приговора в силу политзек содержался в той же Яблоневке, в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора). Весной нынешнего года он по неизвестной причине согласился дать НТВ интервью для пропагандистского фильма “Опасная сеть”, посвященного пензенскому и петербургскому делам “Сети”. На опубликованных кадрах Тимошенко рассказывает, что для подрыва здания необходимо очень большое количество взрывчатки. После фрагмента с Тимошенко пропагандисты высказали клеветнические измышления по адресу адвоката “Агоры” Виталия Черкасова, который также защищает фигуранта петербургского дела “Сети” Виктора Филинкова.

“Из полутора часов интервью – 30 секунд, выдранных из контекста”, – отмечала Шилова в связи с появлением мужа в сюжете НТВ.

25 июля Тимошенко забрали на этап, не дав в нарушение правил расписаться в получении “законки” – уведомления о вступлении приговора в силу. Некоторое время политзек провел в СИЗО-1 в Вологде, а оттуда его 31 июля вывезли дальше и доставили в СИЗО-1 в Кирове.

28 августа Тимошенко дали расписаться в получении “законки”, а 3 сентября он был доставлен обратно в Петербург. Первое время он содержался в транзитном отделении СИЗО-4 “Лебедева”. Адвокату “Агоры” Виталию Черкасову политзек тогда рассказывал: “Во время этапирования я общался с осужденными из других регионов. Кто-то был осужден в Республике Коми, кто-то – в Кирове. Затем их на пару месяцев везли в СИЗО Мурманска, там уведомляли о вступлении приговоров в силу – и возвращали в свои регионы”.

Причина, по которой Тимошенко на полтора месяца вывозили из Петербурга, непонятна. Филинков, которого месяц везли из его города на следственные действия в Пензу, в беседе с адвокатом Черкасовым предполагал, что такие этапы фсиновцы устраивают для списания средств.

3 сентября, как раз когда Тимошенко вернули в Петербург, коллега Черкасова по “Агоре” Дамир Гайнутдинов подал в ЕСПЧ жалобу на приговор политзеку. В документе указывается, что Россия нарушила в отношении осужденного статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.

Первый срок Тимошенко получил за подготовку к подрыву стены Новгородского кремля во время фестиваля “Ганзейские дни Нового времени”, который проводился в городе 18-21 июня 2009 года. Как утверждалось, в квартирах националиста в Новгороде, а также в Кисловодске, откуда он родом, силовики нашли самодельные бомбы, взрывчатку, боеприпасы, пневматическое оружие и экстремистские материалы. Взрывом, заявлялось в деле, обвиняемый хотел привлечь внимание к проблемам “России и русского народа”.

Тимошенко задержали за несколько дней до фестиваля, 11 июня 2009-го. Следствие вела ФСБ. Националисту вменили часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (подготовка к теракту), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и часть 1 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия).

На первых же слушаниях по существу, прошедших 2 декабря 2009 года в Новгородском облсуде, Тимошенко признал вину. 26 мая 2010-го он был осужден к сроку пять с половиной лет.

Между тем в 2011 году Тимошенко доставили в Кисловодск и там повторно осудили по статьям 222 и 223 УК, вменив те же эпизоды, что и в Новгороде. Этим приговором срок заключенному был увеличен на два года.