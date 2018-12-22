Суббота, 22 декабря 2018

США выделят Украине дополнительную помощь на сумму 10 миллионов долларов в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе. В заявлении Госдепартамента говорится, что это ответ на “опасную эскалацию со стороны России”. Выделение средств должен одобрить Конгресс США.

Средства пойдут на усиление украинского оборонного потенциала, говорится в заявлении. Дополнительное финансирование украинским ВМС предоставят также Литва и Великобритания. США действуют с ними солидарно, подчеркивает Госдеп.

Вашингтон вновь призывает Москву немедленно вернуть захваченные украинские корабли и их экипажи, обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и “уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах, в том числе ее территориальных вод”.

В минувшую среду 40 американских сенаторов внесли проект резолюции, предусматривающей проведение международной операции по обеспечению свободы навигации в Черном море. Они призывают президента Дональда Трампа возглавить “сильную многонациональную операцию по обеспечению свободы навигации в Черном море” и оказать дополнительную поддержку украинским военным.

Цель будущей операции, как указано в документе, – “помочь продемонстрировать поддержку международно признанным границам и безопасному проходу через Керченский пролив и Азовское море и “дать отпор чрезмерным российским претензиям на суверенитет”. Для поддержки операции сенаторы призывают НАТО усилить присутствие на море.

В проекте содержится призыв к союзникам и партнерам США не предоставлять кораблям российского ВМФ свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

На этой неделе спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер анонсировал введение персональных европейских санкций за атаку России на украинские корабли. Пока Литва остается единственной страной, которая ввела такие санкции.