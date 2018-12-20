Четверг, 20 декабря 2018

Курганский горсуд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта первого севастопольского дела “Хизб ут-тахрир” Рустема Ваитова, отбывающего пятилетний срок в местной ИК-1 общего режима. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на екатеринбургского адвоката Романа Качанова, который представлял интересы политзека.

Причиной судья, имя которого в известных “Граням” публикациях не уточняется, назвал наличие у Ваитова массы непогашенных взысканий. Эти взыскания, пояснил Качанов, постоянно налагаются на политзека по надуманным поводам, чтобы держать его в изоляции, а именно в ШИЗО или ПКТ (отряд строгих условий отбывания наказания, водворение в который считается менее суровым взысканием, чем отправка в ПКТ, до октября нынешнего года, пояснил Качанов, был закрыт на ремонт).

Действительной причиной давления, указал адвокат, является обвинение, по которому осужден Ваитов, – часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации). Качанов добавил, что уже в колонию в феврале прошлого года политзек прибыл в статусе злостного нарушителя режима.

В конце марта 2017-го сообщалось, что из 43 дней, которые Ваитов на тот момент находился в ИК-1, 40 он провел в ШИЗО. В первый же день по прибытии политзеку предложили стать доносчиком, на что тот ответил категорическим отказом. Сразу после этого на него сфабриковали рапорт о нарушении режима и на основании этой бумаги первый раз отправили в ШИЗО.

Как отмечал правозащитник Алексей Соколов, представитель ИК-1 на слушаниях об УДО заявляли также, что Ваитов не участвует в “общественной жизни” колонии и отказывается от работы. При этом, когда Качанов потребовал подтвердить отказ политзека от работ, фсиновец сделать это затруднился. На другие вопросы адвоката он также отвечал невнятно.

В видеокомментарии, который опубликовал Соколов, Качанов отметил, что с ходатайством Ваитов обратился в первую очередь потому, что его малолетняя дочь Сафие, родившаяся уже после его ареста, – инвалид детства, и жене политзека Алие Падошевой затруднительно ухаживать за ребенком в одиночку.

Однако прокурор заявил, что эти аргументы не могут быть приняты во внимание, поскольку у осужденного есть взыскания.

Ваитову 32 года, он строитель из села Орлиное (Байдар) в черте Севастополя. Крымского татарина задержали 23 января 2015 года и отправили в СИЗО. Дело вело региональное УФСБ. Приговор политзеку Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес 7 сентября 2016-го; Верховный суд России 27 декабря того же года подтвердил назначенный Ваитову срок.

Как и остальные трое фигурантов дела – Руслан Зейтуллаев, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев, – Ваитов вину не признал. В последнем слове на суде в Ростове он в очередной раз подчеркнул, что не состоит в “Хизб ут-тахрир”.