Суббота, 22 декабря 2018

Британские военные корабли будут присутствовать в Черном море, чтобы послать “мощный сигнал” России, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Как сообщает Би-Би-Си, в пятницу он посетил в порту Одессы прибывший туда британский гидрографический корабль HMS Echo.

Корабль британского Королевского ВМФ направлен в Одессу в знак поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, отметил Уильямсон. По его словам, за HMS Echo последуют и другие британские корабли. Это необходимо в качестве демонстрации “нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море”, подчеркнул британский министр. “Это не море России, это международное море”, – сказал он.

“То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать президенту Путину: они не могут продолжать действовать без оглядки и без уважения к международному праву и международным нормам”, – заявил Уильямсон.

Британский министр посетил корабль HMS Echo вместе с украинским коллегой Степаном Полтораком и встретился с семьями украинских моряков, захваченных Россией 25 ноября в Керченском проливе.

Как сообщала украинская сторона, договоренность о визите HMS Echo была достигнута 21 ноября, еще до захвата украинских кораблей.

О планах судна пройти через Керченский пролив в Азовское море не сообщалось.

Британские военные корабли будут сменять друг друга в Черном море и таким образом находиться там практически постоянно. Согласно Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться там не более 21 дня.