Экспертам WADA не дали вывезти пробы из Московской антидопинговой лаборатории
Группа из пяти экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогла вывезти пробы из Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте WADA, “группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством”.
Технические специалисты WADA во главе с Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря, чтобы начать работу по извлечению данных по допинг-пробам российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Первый такой визит состоялся 28 ноября. Тогда вопрос о сертификации оборудования WADA не поднимался.
Делегация WADA подготовит отчет о поездке и направит его в комитет по соответствию. Заседание комитета по этому отчету состоится 14-15 января.
В 2015 году исполком WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство в связи со скандалом вокруг государственной программы допинга в России. В сентябре этого года WADA решило восстановить РУСАДА в правах при условии, что будет предоставлен доступ к данным о допинг-пробах, опечатанным с 2015 года.
“Будем надеяться, что на этот раз WADA не позволит снова себя провести и немедленно лишит их (РУСАДА. – Ред.) статуса”, – заявил агентству Reuters глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.