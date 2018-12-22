Суббота, 22 декабря 2018

Группа из пяти экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогла вывезти пробы из Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте WADA, “группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством”.

Технические специалисты WADA во главе с Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря, чтобы начать работу по извлечению данных по допинг-пробам российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Первый такой визит состоялся 28 ноября. Тогда вопрос о сертификации оборудования WADA не поднимался.

Делегация WADA подготовит отчет о поездке и направит его в комитет по соответствию. Заседание комитета по этому отчету состоится 14-15 января.

В 2015 году исполком WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство в связи со скандалом вокруг государственной программы допинга в России. В сентябре этого года WADA решило восстановить РУСАДА в правах при условии, что будет предоставлен доступ к данным о допинг-пробах, опечатанным с 2015 года.

“Будем надеяться, что на этот раз WADA не позволит снова себя провести и немедленно лишит их (РУСАДА. – Ред.) статуса”, – заявил агентству Reuters глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.