Пятница, 21 декабря 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно поправкам к закону “О свободе совести и религиозных организациях”, принятым Верховной радой 20 декабря, церковь, чей руководящий центр находится в государстве, осуществившем агрессию против Украины или оккупировавшем часть ее территории, обязана в своем полном названии воспроизвести название материнской структуры “с возможным добавлением слов “на Украине”.

Как отметил Порошенко, новый закон поможет православным определиться, “к какой же православной юрисдикции принадлежать” – “к новой автокефальной Православной церкви Украины или к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ”. “Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять”, – добавил президент. По его словам, при этом не нарушаются принципы свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что его церковь является самоуправляемой и поэтому не подпадает под действие нового закона. “Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах, – сказал архиепископ Климент в интервью “Радио Свобода”. – В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то что в государстве-агрессоре, а ни в одной зарубежной стране нет центра”.

Климент подчеркнул, что УПЦ МП заняла четкую позицию по аннексии Крыма и российской агрессии в Донбассе. “Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все то, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя русского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, которые касаются в том числе дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины”, – сказал он.

20 декабря около Верховной рады проходил митинг-молебен прихожан УПЦ МП против принятия закона. Акция собрала больше 1000 человек.

15 декабря на Объединительном соборе украинского православия в Киеве была образована Автокефальная поместная православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием (Думенко). Ожидается, что 6 января, в канун Рождества по украинскому православному календарю, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручит Епифанию томос об автокефалии АППЦУ.

Новая церковь создана путем объединения УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Собор поддержали и два митрополита УПЦ МП – Винницкий Симеон (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко). Однако большинство архиреев Московского патриархата на Украине собор осудили. Синод УПЦ МП низложил Симеона и Александра, запретил их в служении и предал анафеме.

Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева), назвал Объединительный собор “раскольничьим сборищем”, а его каноническую значимость – “ничтожной”. Между тем большинство лидеров христианских конфессий, включая папу Римского Франциска, так же как и правительства государств, признали собор и избрание Епифания.