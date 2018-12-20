Четверг, 20 декабря 2018

Конгресс США одобрил выделение из бюджета 5 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой

В последний день работы федерального правительства США, продленной до 21 декабря, конгрессмены все-таки одобрили выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее из-за споров по бюджету на стену от мигрантов правительство готовилось приостановить работу с 22 декабря. Тем не менее такая опасность сохраняется, так у законопроекта почти нет шансов в сенате.

В поддержку выделения средств проголосовали 217 членов палаты представителей США, против – 185, сообщает CBC 20 декабря

Теперь документ будет направлен в сенат, большинство членов которого уже заявили, что не поддержат законопроект. Верхняя палата парламента вечером в среду, 19 декабря, приняла другую версию законопроекта, которая не включает финансирование стены, и пока неясно, будет ли сенат рассматривать принятый конгрессом законопроект. Без утвержденного постановления правительства финансирование различных ведомств истекает в полночь на 22 декабря.

После принятия законопроекта конгрессом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что приветствует принятие этого решения и гордится энтузиазмом республиканцев.

Пока еще есть вероятность, что сенат все же одобрит финансирование стены, и тогда документ прямиком попадет на подпись к Трампу.

"Президент Трамп должен понимать: нет голосов за стену, ни в палате представителей, ни в сенате. Он не получит стену ни в каком случае", – заявлял 16 декабря лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер.

Дональд Трамп потребовал финансирования строительства стены на границе с Мексикой, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов, идущих целыми караванами из стран Северного треугольника Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. При этом в августе Трамп заявлял, что на строительство стены уже потрачено 3,5 миллиарда долларов из американского бюджета, но требуется увеличить финансирование до пяти миллиардов долларов.

11 декабря американский лидер заявил, что стена частично готова, и пообещал, что военные закончат строительство ограждения, даже если демократы в конгрессе не одобрят выделение недостающего бюджета на этот проект. Однако в четверг он заявил, что не подпишет ни одного законопроекта по бюджету, если в него не будут включены средства на возведение стены.

"Я четко изложил свою позицию, – сказал президент во время выступления в Белом доме. – Любая мера, которую финансирует правительство, должна включать безопасность границ". По словам главы государства, для безопасности границ необходим "мощный физический барьер", и каждая страна имеет не только право, но и обязанность защищать свои границы. "Стены работают. Нравится нам это или нет", – добавил Трамп.

На прошлой неделе в ходе встречи с лидером демократического крыла конгресса Нэнси Пелоси и главой сената Чаком Шумером президент заявил, что готов "с гордостью прекратить работу правительства ради обеспечения безопасности границ".

На территории Мексики неподалеку от американской границы сейчас находятся около 9,5 тысячи выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из мексиканского города Тихуана в Сан-Диего через границу США. Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как утверждает Дональд Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 15 тысяч военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.

20 декабря министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила, что США меняют практику обращения с нелегальными мигрантами: во время судебного разбирательства их будут отправлять обратно в Мексику. "Нелегальные мигранты, пытающиеся обмануть систему, больше не смогут бесследно исчезнуть на территории США, не являясь в суд в назначенный срок", – пояснила Нильсен.