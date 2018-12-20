Организатору питерской акции “Он нам не царь” заблокировали банковские счета
Судебные приставы арестовали банковские счета координатора штаба Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Об этом сообщил сам активист на youtube-канале штаба. Счета заблокированы в качестве обеспечительной меры по иску о порче зеленых насаждений на акции “Он нам не царь”, состоявшейся 5 мая.
Как отмечает Михайлов, ему также могут запретить выезд за границу.
14 декабря прокуратура Петербурга подала иск к Михайлову и пресс-секретарю движения “Весна” Богдану Литвину, соорганизатору акции. От них требуют возместить ущерб на сумму 10 миллионов 953 тысячи рублей, якобы нанесенный 5 мая зеленым насаждениям в Александровском саду. Прокуратура попросила арестовать имущество активистов.
За акцию Михайлов получил 25 суток ареста и штраф в размере 300 тысяч рублей.
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