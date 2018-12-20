Четверг, 20 декабря 2018

Советский райсуд Нижнего Новгорода приговорил создателя ВК-группы “Мужское государство” Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно. Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу суда, заседание прошло 20 декабря.

Позднякова признали виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК). По версии следствия, в своей ВК-группе он “осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам”.

“По моей статье многие люди украшают собой места не столь отдаленные по два-три года, – сказал Поздняков телеканалу РЕН ТВ. – А я на их фоне отделался условным сроком и месяцем в СИЗО. Если смотреть с этой точки зрения, тогда в принципе я доволен приговором”. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет колонии.

Поздняков сообщил о своем задержании 28 сентября. “Ребят, я задержан в Нижнем Новгороде путинским гестапо. Проводят обыски на съемной квартире!” – написал он. В тот же день Советский райсуд города арестовал его на 5 суток по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) – как сообщал “Медиазоне” другой администратор группы, нижегородец Дмитрий Губанов, Позднякову вменили “сопротивление СОБРу”.

Срок ареста Позднякова истекал 2 октября.

5 октября о возбуждении против нижегородца дела сообщило региональное управление СКР.

В тот же день суд отправил его под домашний арест.

По утверждению следствия, Поздняков с мая по июнь нынешнего года “совместно с неустановленными лицами, находясь в квартире дома по ул. Н. Сусловой г. Н. Новгород, для привлечения широкого общественного внимания” создал ВК-группу “Мужское государство” и затем в этой группе “размещал фото и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам”. В действительности группа “Мужское государство” появилась еще в 2016 году.

“Преступление” выявили следователи нижегородского управления СКР совместно с оперативниками регионального ЦПЭ.

Обыск также прошел у бывшего администратора “Мужского государства” из Москвы Алексея Лемоха – у него изъяли телефон и модем и допросили в качестве свидетеля по некоему делу по 1-й части 282-й статьи – предположительно по делу Позднякова.

В августе два доноса на Позднякова написал живущий в Швейцарии эмигрант из России – администратор телеграм-канала “Произошла чудовищная ошибка” Петр Сычев. Он целенаправленно отправляет силовикам доносы на “экстремистские” публикации бывших соотечественников в соцсетях и публикует на своем канале результаты их рассмотрения. Поздняков стал первой жертвой доносов Сычева, ставшей фигурантом уголовного дела.

“Мужское государство” – основанное Поздняковым движение сторонников “национал-патриархата”. На созданную им одноименную закрытую ВК-группу подписаны более 156 тысяч человек.

Сейчас в Хабаровске проходит суд над членами местной ячейки МГ. Сперва Daily Storm ошибочно сообщало, что по делу арестованы 8 человек. Как выяснила впоследствии “Медиазона”, в СИЗО по делу отправлены 4 человека. Двоим из них – 20-летнему Сергею Жеребцову и его ровеснику Виктору Карташову – вменена часть 1 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Еще двум фигурантам – 21-летнему Даниилу Абросову и Александру Исакову – инкриминирована часть 2 той же статьи, по которой им грозит от 2 до 6 лет. Дело сфабриковали по той же схеме, что и дело “Нового величия” – с помощью внедренного в группу провокатора из ФСБ Романа Уматова.

У ВК-группы Позднякова есть 39 филиалов в городах стран СНГ. Хабаровский филиал в списке не упомянут. Как пояснил Daily Storm основатель “Мужского государства”, некоторые участники основного паблика создают свои группы без согласования с ним. Такие группы в официальный список филиалов не включаются.