Четверг, 20 декабря 2018

Решение президента Трампа вывести войска из Сирии и наполовину сократить военный контингент в Афганистане, возможно, окажется самой катастрофической ошибкой американской внешней политики за последние десятилетия. “Свято место пусто не бывает”, – говорят в России, а в международной политике это означает, что поле боя, оставленное демократиями, обязательно займут тирании.

К сожалению, все именно так и устроено: место одних займут другие. В Сирии укрепится кровожадный режим Башар Асада. Россия с еще большим размахом будет испытывать новые вооружения и тешить свои геополитические амбиции. Усилят свои позиции фундаменталистский Иран с передовым отрядом своей партии – “Хезболлой”. Турция окончательно придавит курдов – 40-миллионный народ, мечтающий о собственном государстве и понадеявшийся на помощь США. Последствия ухода США из Сирии легко предсказуемы.

Такие же последствия наступили в середине 70-х годах прошлого века в Индокитае, когда США ушли из Вьетнама, отдав полуостров в безраздельное властвование местных коммунистов, за спиной которых стояли СССР и Китай. Только в одной Камбодже в результате коммунистического геноцида за четыре года после ухода американцев погибло до 3 миллионов человек – треть населения страны. Сотни тысяч человек стали жертвами политических репрессий во Вьетнаме и Лаосе.

Тогда американцы уступили свои позиции под давлением “движения за мир”, захлестнувшего США и Западную Европу. Движения, которое, как выяснилось позже, в значительной степени финансировалось из Москвы. Что сейчас заставляет США дезертировать из Сирии? Президент Трамп совсем не похож на пацифиста, готового подставить левую щеку, когда его бьют по правой. Не похож он и на изоляциониста, которому все равно, что происходит за границами Америки. Может быть, не так уж беспочвенны подозрения в российском следе на президентских выборах в США 2016 года? Может быть, геополитические уступки – это главное, что задолжал Трамп Кремлю?