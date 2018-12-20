Четверг, 20 декабря 2018

Россия объявила персоной нон грата некоего сотрудника посольства Швеции в Москве. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИДа Патрика Нильссона.

По информации издания, решение принято в ответ на отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум россиянам, которых Швеция подозревает в работе на разведку.

Имя и должность высылаемого дипломата Нильссон уточнить отказался. По данным Expressen, персоной нон грата объявлен пресс-атташе шведского посольства Калле Книивиля. Это известный журналист-международник, ранее работавший в частности московским корреспондентом финской газеты Kansan Uutiset. Книивиля – автор четырех книг о России, в том числе “Народ Путина” и “Крым наш”.

Как передает Интерфакс, российский МИД от комментариев отказался.