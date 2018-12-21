Пятница, 21 декабря 2018

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по очередному делу, фабрикуемому против него в России, – об организации преступного сообщества. Такую информацию сообщает Интерфакс.

Решение вынес судья Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского.

Новое против Браудера СКР возбудил 16 ноября по представлению Генпрокуратуры. Сообщалось, что бизнесмену вменяют часть 1 статьи 210 УК (создание преступного сообщества и руководство им), предусматривающую срок от 12 до 20 лет. Однако теперь Интерфакс передает, что квалификацию ужесточили, инкриминировав Браудеру часть 3 этой же статьи (те же действия с использованием служебного положения), санкция которой составляет от 15 до 20 лет колонии.

Согласно фабуле дела, “преступное сообщество” было организовано Браудером “в период после 1 января 1997 года… для совершения тяжких экономических преступлений, в том числе ухода от уплаты налогов, хищения средств бюджета РФ, а также легализации доходов, полученных преступным путем”. Ущерб, якобы причиненный “сообществом”, СКР оценивает более чем в 10,5 миллиарда рублей.

В середине ноября сообщалось об открытии и еще одного дела, имеющего отношение к Браудеру, – об убийстве трех партнеров бизнесмена: Октая Гасанова, Сергея Коробейникова и Валерия Курочкина. Это дело квалифицировано по пунктам “а”, “к” части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление; от 8 лет колонии до смертной казни).

Как утверждали в Генпрокуратуре, Гасанов, Коробейников и Курочкин умерли “непосредственно после совершения преступления, которым руководил Браудер”. Заявлялось, что у всех троих перед смертью наблюдалась миокардная дистрофия. Такую болезнь может вызвать отравление неким водорастворимым соединением алюминия. В печени Коробейникова, отмечали в надзорном ведомстве, были обнаружены следы этого яда. В этой связи, указывала Генпрокуратура, “с большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания”.

Утверждалось также, что не исключена причастность Браудера к гибели в московском СИЗО “Матросская Тишина” юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. “Рассматривается версия отравления с использованием диверсионных химических веществ”, – заявляли в Генпрокуратуре. Пояснялось, что, как и в случае с Гасановым, Коробейниковым и Курочкиным, имеется в виду соединение алюминия.

Кроме того, 14 ноября Генпрокуратура потребовала от СКР открыть против Браудера дело о гибели в 2012 году в Великобритании эмигранта Александра Перепиличного, сотрудничавшего с Hermitage Capital в расследовании преступлений “группы Клюева”. “Если смерть Перепеличного была насильственной – наиболее вероятной версией является то, что Перепеличный, как Гасанов, Курочкин, Коробейников и Магнитский, был убит с целью ликвидации участника неудачной провокации, организованной Браудером”, – поясняли в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре отмечали, что в свете новых уголовных дел расследование гибели Магнитского может быть возобновлено, а оправдательный приговор бывшему замначальника СИЗО “Бутырка” Дмитрию Кратову, которому вменялась халатность, повлекшая гибель юриста, – отменен.

Заявлялось также, что “часть средств, имевших криминальное происхождение и выведенных незаконно из России в США, была использована для спонсирования предвыборных кампаний, в том числе Демократической партии США”. Как утверждали в Генпрокуратуре, Браудер и его “подельники из руководства фонда Ziff Brothers” перечислили Демпартии почти 2 миллиона долларов, в частности 400 тысяч в предвыборную кампанию 2008 года и 1,2 миллиона – в кампанию 2016-го.

В России против Браудера – одного из главных лоббистов принятия законов Магнитского в США и других демократических странах – возбужден уже целый ряд уголовных дел. По двум из них бизнесмен заочно осужден к девятилетним срокам. Российские власти не меньше шести раз объявляли Браудера в международный розыск. Всякий раз центральное бюро Интерпола запросы отменяло, указывая, что Москва не может использовать организацию “для преследования собственных целей”.

Магнитский в 2008 году вскрыл хищение бюджетных средств на сумму 5,4 миллиарда рублей. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года, за несколько дней до истечения предельного по вмененным ему статьям годового срока содержания под стражей, 37-летний Магнитский погиб в “Матросской Тишине” при невыясненных обстоятельствах.